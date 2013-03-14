中国新债: 国开行下周二将第二次增发定存基准"F4",总额至多200亿

路透上海3月14日 - 中国国家开发银行 周四公告称,将于下周二(19日)第二次增发今年第6-9期一年定存浮息金融债(市场称为"F4"),期限分别为三、五、七、10年,总量不超过200亿元人民币.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该次增发债各品种发行量均为至多50亿元，按半年付息，采用单一价格荷兰式招标方式。
国开行表示,是次增发的四期债,债券承揽费按认购债券面值计算,3年期为0.05%,5年期和7年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费.
国开行1月15日首次发行了6-9期定存浮息债,三,五,七,10年期的中标利差分别为90基点(bp),112bp,128bp和145bp。2月19日进行了首次增发。
国开行于今年初推出浮息债四债联发,并且包括定存基准及Shibor基准两个品种.此前,国开行已对上述基准浮息债进行了首次增发.
国开行自去年4月17日起首发五期固息债联发的"福娃债",期限包括一年,三年,五年,七年和10年五期固息债.每批发行规模基本为300亿元.国开行隔周对首次发行的各品种进行增发,一般以三个月为一个周期.
以下为6-9期浮息债首发及第一次增发结果:
三年 五年 七年 10年
基本利差 90bp 112bp 128bp 145bp
首次增发中标利差 70.82bp 94.31bp 113.12bp 129.88bp
该次增发债具体条款如下:
第六期第二次增发 第七期第二次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 三年/浮息 五年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标时间 3月19日9:30-10:30 3月19日9:30-10:30
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
起息日 1月17日 1月17日
缴款日 3月21日 3月21日
分销期 3月20日-3月21日 3月20日-3月21日
上市日 3月27日 3月27日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.05% 债券面值的0.10%
发行人增发权利 保留 保留
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第八期第二次增发 第九期第二次增发
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招标量 不超过50亿元 不超过50亿元
期限/计息方式 七年/浮息 10年/浮息
利率基准 一年定存基准 一年定存基准
招标时间 3月19日9:30-11:10 3月19日9:30-11:10
招标方式 单一利差(荷兰式)招标 单一利差(荷兰式)招标
起息日 1月17日 1月17日
缴款日 3月21日 3月21日
分销期 3月20日-3月21日 3月20日-3月21日
上市日 3月27日 3月27日
基本承销额 无 无
付息频率 半年付息 半年付息
承揽费 债券面值的0.10% 债券面值的0.15%
发行人增发权利 保留 保留
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国开行表示,上述增发债券上市后同对应的原债券合并交易。
国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,发行人将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整权利.(完)
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(发稿 边竞; 审校 林高丽)