香港热股：银行上调按揭利率加深加息忧虑，蓝筹地产股领跌

路透香港3月14日 - 汇丰、渣打等两家大型本地银行带头调高按揭利率25个点子，加深市场对加息周期来临的忧虑，香港地产股周四领跌，反映蓝筹地产股的恒生地产股指数 早盘最多曾挫近3.5%。

分析师指出，虽然按揭利率上调25点子幅度不大，但加息时间比预期为快，料将对楼市有显着影响。

恒生指数 成份股中，由新鸿基地产 和长江实业 两大蓝筹地产股领跌，早盘分别最多挫逾4%和3.7%。

“地产股此前已带头下跌，而目前出现更不利的利淡消息，令地产股跌势更凌厉。”辉立资本管理基金经理李国璇说。

虽然目前美国仍然维持超低利率，令跟随美国利率走势的港元利率仍处低位。但金管局此前调高了银行新造按揭的风险加权资产比率，以加强对银行体系的风险管理，令银行的资金成本上升，市场已预期或促使银行调高按揭利率。

中原按揭经纪董事总经理王美凤指出，在加息后，以200万港元贷款额及20年还款期计算，按揭借款人每月供款增加约240港元，供楼负担增加不是太明显。惟连带上月政府推出的双倍印花税等措施“药力”发挥，会令楼市气氛雪上加霜，负面影响因而扩大，令买家更加却步。

券商Jefferies指出，开始加息对按揭的额外供款增加不多，但随着日后加息持续，影响将愈来愈明显。因目前大部份的住房买家主要是用家或首次置业人士，他们对利率更为敏感。

该行称，2011年下半年香港的银行六次上调按揭利率合共逾100个点子，当时楼价在六个月内就下调约5%，而当时的供应偏低、市民对物业持有能力强而按揭利率比现时为低。所以，该行预期，假如银行未来继续上调按揭利率，这一轮楼价下调压力将会更大。