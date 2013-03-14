更新版 1-新债招标：中国进出口行五年债利率稍高于预期，低认购倍数显新债热度续降温

* 进出口行五年债中标利率3.93%，稍高于预期
* 首场认购倍数1.31倍,创年内利率债新低
* 配置需求下滑，新债行情进一步降温
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路透上海3月14日 - 中国进出口银行周四招标发行的五年期固息债中标利率稍高于预期，而首场认购倍数创下今年以来利率债(包括国债和政策性银行债)新低，显示年初以来新债的火热行情正进一步冷却。
市场人士指出，随着物价触底回升，通胀压力有所加大，央行亦表示今年将要遏制通胀，债市面临的政策环境并不乐观，机构在一级市场配债的心态因此更趋谨慎。
业内人士周四透露，中国进出口银行稍早在银行间债市招标发行的五年期固息金融债，中标利率为3.93%，稍高于此前3.90%的预测均值。该期债的首场投标倍数仅为1.31倍。
“整体趋势不太好，投资需求也不可能无限制地配置下去，”北京一银行交易员称。
他并指出，本次3.93%的中标利率水平和二级市场接近，如果算上返还手续费因素，实际收益率水平已高于现券。
银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，五年期品种最新报在3.9570%。二级市场上，剩余期限约4.45年的农发行固息债120415最新成交收益率 为3.9371%。
其实自上周四中国进出口银行招标的两期固息债,不足1.5倍的首场投标倍数,已令部分交易员开始转向关注新债火热势头的持续性。
而本周二国家开发银行 第四次增发今年第1-5期固息金融债(市场称"福娃债")，定位均基本符合此前预期，而认购倍数较此前整体走低，显示机构认购新债心态趋谨慎，年初以来新债市场的火热行情正逐渐降温。
该债为进出口行今年第五期金融债，具体条款如下:
第五期
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招标金额 150亿元
追加发行 至多50亿元
期限/计息方式 五年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 4月3日
发行期 3月14日-4月3日
上市日 4月10日
基本承销额 无
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(发稿 边竞; 审校 林高丽)