中国货币市场：多数回购利率小升但资金面稳定，季末因素或逐步推高短端价格

路透北京3月14日 - 中国银行间市场周四多数回购加权利率 上行，其中七天和14天品种走升幅度在10个基点(bp)上下。交易员表示，这或是因机构为明日可转债发行筹备资金所推升。但整体看，流动性未现过大波澜，当前资金融出压力高于融入水平。
他们并表示，一些机构已经开始为筹备跨季资金有所动作，本周以来21天期的需求升温，14天和七天期品种不久也将分别成为跨季品种，资金价格受需求推动可望缓步攀升。
“基本上还是以出（钱）为主，明天可转债发行，但对今天影响不大，资金面还是可以的。”华东一银行交易员称。
中国民生银行 将于周五(15日)网上网下发行200亿元人民币的A股可转债，期限六年。此前有业内人士预计，本次可转债发行涉及的冻结资金规模在5,000亿元左右。
中国央行公告显示，公开市场今日将进行180亿元人民币28天期正回购操作，中标利率为2.75%，与上次持平。路透据此测算，央行本周将净回笼资金440亿元。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:43 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 2.0458 2.0608 -1.50
七天 3.1045 3.0203 8.42
14天 3.0925 2.9709 12.16
上交所债券回购
其中:隔夜 6.5000 0.9650 553.50
七天 3.2550 3.0300 22.50
14天 3.2100 3.1000 11.00
回购定盘利率
其中:隔夜 2.0618 2.0815 -1.97
七天 3.0900 3.0300 6.00
14天 3.0900 3.0000 9.00
shibor
其中:隔夜 2.0570 2.0720 -1.50
七天 3.0840 3.0350 4.90
三个月 3.8821 3.8833 -0.12
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(发稿 康熙泽; 审校 杨淑祯)