中国汇市：人民币即期早盘走软，观望情绪升温客盘结购汇缩量

* 人民币即期早盘走软
* 客盘结购汇缩量观望情绪升温
* 经济复苏势头仍不明朗
* 市场需更多政策面数据面指引
路透北京3月14日 - 人民币兑美元即期 周四早盘随中间价走软。在昨日收创近两个月新高后，市场观望情绪浓重，客盘结购汇进一步缩量，波动区间极窄。交易人士表示，当前市场需要更多的政策面或数据面指引。
上海一股份行交易主管称，最近客户结汇有些缩量，央行的干预随之减少，“结汇缩量是因为客户在观望，还有就是跟数据有关系。2月份数据不太好，再加上日圆贬值，大家猜测人民币是不是也要跟随贬值，所以都在观望。”
上海一外资行交易员则称，两会结束前还是以稳定为主，市场也没什么大的动静，“形势明朗要等到年中吧。去年也是个振荡行情，去年一季度也是维持相对小的振荡，二季度之后区间开始扩大，应该也是和去年差不多。”
北京时间12:09，人民币兑美元即期报6.2163元，上日收报6.2138元。今日人民币兑美元中间价 为6.2752元，上日中间价为6.2726元。
正在北京召开的十二届人大一次会议周四宣布，习近平正式当选为中国国家主席和中央军事委员会主席，李源潮当选中国国家副主席。
东京汇市美元指数周四盘旋在七个月高点附近，因在乐观经济数据的激励下，投资者追捧美元，但新西兰央行的温和言论令打压西兰元下挫。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.3060/80，上日尾盘为6.3010。
北京时间12:09，离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2105/35元，上一交易日尾盘报6.2070元。
中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起，央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元。(完)
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(发稿 李然; 审校 张喜良)