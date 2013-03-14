《国际主要央行公开市场操作一览》--3月14日

路透上海3月14日 - 美联储(FED)2012年12月推出新一轮宽松政策(QE4),替代将到期的"卖短买长"方案,FE D承诺每月将购买450亿美元公债,并继续执行当年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的 计划.欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性;日本央行最新作出无限量购买资产的 承诺;台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金. **美国** 以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作: 操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间 ----------------------------------------------------------------- 3/13 买入公债 14.64 02/15/2036 - 02/15/2043 3/12 买入通胀保值债券 13.80 04/15/2017 - 02/15/2043 3/11 买入公债 14.64 02/15/2036 - 02/15/2043 3/7 买入公债 36.77 12/31/2018 - 02/29/2020 此外,为保证机构抵押支持证券(MBS)交易的透明性,美联储按月度公布该类债券的操作情况.具体包括滚动 操作和9月宣布的QE3中的机构抵押支持证券购买情况. 其中,在2013年3月13日-2013年4月10日期间,FED计划在滚动操作中,购买约290亿美元的机构债和机构抵押 支持证券. 美国联邦储备理事会(美联储,FED)2012年12月宣布将维持利率于近零水平,直到美国失业率降至6.5%,同时 还推出新一轮购债计划来刺激经济. FED公布的1月政策会议记录显示,多名官员认为美联储或需在看到招聘增加前就放缓或停止购买资产.美联 储上月决定维持每月购买850亿美元的购债计划不变,直到看到就业市场前景有明显改善,不过会议记录则显示, 委员们对该项举措的潜在风险明显感到不安. 欲浏览MBS操作详情,请点选(here) 《本周主要新闻》 --美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事杜克表示，美联储可能考虑延长抵押贷款支持证券(MBS)持有时 间，以降低市场波动，而不是在某个时候其撤出宽松货币政策时就出售所持MBS。杜克还表示，美国楼市全面 复苏势头可能增强，因为经济形势改善释放了受抑的需求。但她警告称，信贷环境紧张可能拖累楼市上行之势 。 --达拉斯联邦储备银行总裁费希尔表示，美联储放慢月度资产购买速度反而可能帮助美国房屋市场。他过 去曾表示，美联储超宽松的货币政策实际上可能会阻碍借贷，因为消费者会继续期待未来借贷成本进一步降低 。 **欧洲** 欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下: 操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率 -------------------------------------------------------------- 3/12 七天期反向交易 1,273.05 0.75%(固定利率) 3/12 28天期反向交易 42.08 0.75%(固定利率) 3/12 七天期定期存款 -2,055.00 0.03% 《本周主要新闻》 --欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，市场在意大利公布选举结果后已经平静下来，牵连到其他欧元区国家 的风险已经消除，这暗示欧央行不打算采取行动。欧洲央行在会议上讨论了降息，但决定维持利率不变，指称 因经济指标向好，这表明除非经济再次恶化，否则央行准备维持利率在0.75%不变。 [ID:nL4T 0BZ1VY] **日本** 以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况: 日本央行活期账户余额(10亿日圆) ------------------------------------------- 周三 44,110 上周三 42,980 ------------------------------------------- 当期变化 +1,130 金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在 央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况. 日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此 外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断. 《本周主要新闻》 --日本央行2月政策会议记录显示，部分央行审议委员表示，如果未来需要祭出额外的货币宽松举措，购 买剩余期限更长的日本公债是一个选项。一些委员亦称，可能将资产购买计划下的购债措施与每月定期购买公 债的操作结合起来，以简化货币政策。 **台湾** 台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,91天期存单利率持稳于0.93%. 《本周主要新闻》 --台湾央行周三公布，当日共发行1,578.5亿台币存单，若相较存单到期金额2,189.6亿，存单发行余额减 611.1亿台币。 --台湾央行周二公布，当日共发行689亿台币存单，若相较存单到期金额73亿，存单发行余额增616亿台币 。 --台湾央行周一公布，当日共发行1,543.5亿台币存单，若相较存单到期金额1,535.5亿，存单发行余额增 8亿台币。 (完) (整理 李宏薇; 审校 边竞)