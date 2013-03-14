主要国家经济指标预测--3月15日****

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透3月15日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程
3月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.8% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 2月终值 +0.4% -1.0%
(较上年同期) +1.8% +1.8% 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第四季 -- +2.0%
欧元区薪资(较上年同期) -- +2.0% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.5% 持平
(较上年同期) +1.9% +1.6%
扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%
(较上年同期) +2.0% +1.9% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 10.00 10.04 1230 美国实质所得(较前月) 2月 +0.1% +0.1% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 1月 -- 净流入252
外资买入美国公债(亿美元) 1月 -- 299 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.4% -0.1%
产能利用率 79.3% 79.1%
制造业产出 +0.4% -0.4% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 78.0 77.6
现况指数 87.5 89.0
预期指数 68.0 70.2 1430 美国ECRI一周领先指标 3月8日当周 -- 129.3 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2%
附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:
3月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加7.15 增加0.9
全职就业人数(万人) 增加1.78 --
就业参与率 65.3% 65.0%
失业率 5.4% 5.5% 0200 外资持有新西兰公债比重 2月 64.4% -- 0300 韩国出口(较上年同期) 2月修正值 -8.6% --
进口(较上年同期) -10.6% --
贸易收支(亿美元) 顺差20 -- 0430 日本工业产出 1月修正值 +0.3% --
产能利用指数(较上月) 1月 +1.7% -- 1000 欧元区就业人口(较上季) 第四季 -0.3% --
(较上年同期) -0.8% -- 1230 加拿大产能利用率 第四季 80.7% 80.7% 1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字1,104 赤字1,128 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月9日当周 33.2 35
初请失业金人数四周均值(万人) 34.7 --
续请失业金人数(万人) 3月2日当周 302.4 310 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.7% +0.7%
(较上年同期) +1.7% +1.7%
扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%
(较上年同期) +1.7% +1.7% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 程琳/王丽鑫; 审校 石冠兰)
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