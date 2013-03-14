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亚洲 | 2013年 3月 15日 星期五 07:20 BJT

****主要国家经济指标预测--3月15日****

路透3月15日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程

3月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.1%

(较上年同期) -- +0.8% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 2月终值 +0.4% -1.0%

(较上年同期) +1.8% +1.8% 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第四季 -- +2.0%

欧元区薪资(较上年同期) -- +2.0% 1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 2月 +0.5% 持平

(较上年同期) +1.9% +1.6%

扣除食品与能源的核心CPI(较前月) +0.2% +0.3%

(较上年同期) +2.0% +1.9% 1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 3月 10.00 10.04 1230 美国实质所得(较前月) 2月 +0.1% +0.1% 1300 美国整体资本净流入(亿美元) 1月 -- 净流入252

外资买入美国公债(亿美元) 1月 -- 299 1315 美国工业生产(较前月) 2月 +0.4% -0.1%

产能利用率 79.3% 79.1%

制造业产出 +0.4% -0.4% 1355 美国路透/密西根大学消费者信心指数 3月初值 78.0 77.6

现况指数 87.5 89.0

预期指数 68.0 70.2 1430 美国ECRI一周领先指标 3月8日当周 -- 129.3 1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI 2月 -- +0.2%

附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

3月14日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0030 澳洲就业人数(万人) 2月 增加7.15 增加0.9

全职就业人数(万人) 增加1.78 --

就业参与率 65.3% 65.0%

失业率 5.4% 5.5% 0200 外资持有新西兰公债比重 2月 64.4% -- 0300 韩国出口(较上年同期) 2月修正值 -8.6% --

进口(较上年同期) -10.6% --

贸易收支(亿美元) 顺差20 -- 0430 日本工业产出 1月修正值 +0.3% --

产能利用指数(较上月) 1月 +1.7% -- 1000 欧元区就业人口(较上季) 第四季 -0.3% --

(较上年同期) -0.8% -- 1230 加拿大产能利用率 第四季 80.7% 80.7% 1230 美国经常帐(亿美元) 第四季 赤字1,104 赤字1,128 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 3月9日当周 33.2 35

初请失业金人数四周均值(万人) 34.7 --

续请失业金人数(万人) 3月2日当周 302.4 310 1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.7% +0.7%

(较上年同期) +1.7% +1.7%

扣除食品与能源的核心PPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.7% +1.7% (完)

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大 日本与韩国

欧洲 澳洲与新西兰

中国 台湾 已公布经济指标一览

美国 日本

欧洲 韩国

中国 香港

澳洲 台湾 (整理 程琳/王丽鑫; 审校 石冠兰)
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