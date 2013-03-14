《中国新债预测》农发行10年债利率预测均值4.24%,市场转谨慎料需求一般

* 招标品种: 农发行10年固息债
* 招标金额: 至多150亿元人民币
* 预测均值: 4.24%
* 预测区间: 4.20%-4.28%
* 招标时间: 周五(15日)10:00-11:00
* 受访人数: 8位(银行、券商
路透上海3月14日 - 中国农业发展银行周五将招标发行10年固息金融债。路透调查显示，二级市场的谨慎情绪已蔓延至一级市场，本周招标的新债已不复此前火爆的认购景象，由于市场情绪不高，预计明日新债需求一般，中标利率料接近二级市场水平。预测均值在4.24%附近。
“最近认购倍数都降下来了，需求没有前期那么强。农发由于期限长，估计还会弱一些，可能接近或者略高于二级，4.25%附近吧。”北京一券商分析师表示。
不过上海一银行交易员认为，虽然本期债难现此前踊跃的认购局面，但由于非国开的10年期金融债发行不多，应会有一定的配置需求，该期债中标利率略低于二级市场的可能性仍然存在。
中国进出口银行周四招标发行的五年期固息债中标利率稍高于预期，而首场认购倍数创下今年以来利率债(包括国债和政策性银行债)新低，显示年初以来新债的火热行情正进一步冷却。
银行间市场固息政策性金融债(农发和进出口行)到期收益率曲线 显示，10年期品种最新报在4.2458%。二级市场上，剩余期限约9.29年的农发行固息债120410今日暂无交易,周三尾盘成交收益率 为4.2550%。
明日招标新债为农发行今年第三期金融债，具体条款如下：
第三期
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首场招标总量 至多150亿元
追加发行 不超过100亿元
期限/计息方式 10年/固息
招标时间 3月15日10:00-11:00
招标方式 单一利率中标(荷兰式)
缴款日/起息日 3月22日
发行期 3月18日-3月22日
上市日 3月28日
基本承销额 无
付息频率 按年付息
------------------------------------------------(完)
(发稿 边竞; 审校 林高丽)