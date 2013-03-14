路透调查：投资者看空韩元和坡元，看多泰铢

路透班加罗尔/新加坡3月14日 - 一份路透调查周四显示，韩元空仓升至近一年来最高，因市场担心日圆走软对韩国经济的影响。同时坡元空仓亦激增至近一年半高点。
据接受访问的14名外汇分析师，韩元 空仓触及2012年5月来最高水准，因韩元兑美元受海外资金抛售影响，下滑至近五个月低点。
最新调查还显示，坡元 空仓亦升至2011年11月最高。
海外对冲基金抛出坡元，因有迹象显示新加坡基金基本面疲弱，打压坡元本月稍早跌破主要支撑位。
不过，最新调查亦显示市场对部分亚洲货币看法乐观。
泰国泰铢 、菲律宾披索 和中国人民币 的多仓增加。
泰铢是今年表现最好的新兴亚币，受益于持续的资本流入和外商直接投资。泰国央行亦表示，其不担心泰铢的强势。
菲律宾披索周三触及近两个月高位，受外资银行需求提振。菲律宾经济基本面强劲及其债信评等有望被上调，吸引资本流入，对披索构成支撑。
同时，分析师对台币 的悲观情绪下滑，对印度卢比 的乐观情绪亦稍有下降。
美元近期受到提振，因一系列经济数据显示美国经济正步入复苏。商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示，外汇投机客最新一周将美元多仓增至逾七个月来最高。
路透调查目的在评估市场对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况,包括:人民币 、韩元 、坡元 、印尼卢比 、台币 、印度卢比 、菲律宾披索 、马币 和泰铢.
调查估值介于负3到正3,旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况.
正3表示市场高度做多美元.数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位.
调查结果 如下:
(美元兑每种货币的仓位情况)
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 菲律宾披索 泰铢
3月14日 -0.80 0.73 0.56 0.71 0.19 -0.09 0.31 -1.11 -0.96
2月28日 -0.72 -0.34 -0.02 0.53 0.25 -0.23 0.02 -0.90 -0.73
2月14日 -0.63 -0.03 0.16 0.42 0.50 0.13 0.00 -0.98 -0.67
1月31日 -0.60 0.10 0.29 0.84 0.41 -0.54 0.10 -0.91 -0.81
1月17日 -0.99 -1.39 -0.24 0.77 -0.20 -0.29 -1.11 -1.16 -1.18
1月3日 -0.93 -2.05 -0.48 0.81 -0.78 -0.38 -0.85 -1.63 -0.77
12月6日 -0.91 -1.04 -0.45 0.56 -0.35 0.19 -0.67 -1.42 -0.14 (完)
(编译 侯向明; 审校 王丽鑫)