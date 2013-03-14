中国债市：利率互换稳中趋涨，央行行长言论加强政策谨慎基调

路透北京3月14日 - 中国人民币利率互换 周四稳中趋涨。市场人士表示，央行行长周小川货币政策稳中趋紧的表述加强了政策谨慎基调，在经济增长等引导因素缺位的情况下，市场成交很清淡，在变化不大中等待进一步指引。

“早上可能就没成交，下午零星有点，五年有点上，”上海一外资银行交易员称，“看明天转债也没啥影响，最近也没什么经济数据；小川的讲话，我也没觉得有什么东西，有人taken(收固定债付浮息债)。”

华东地区一银行交易员称，周小川货币政策中性偏紧的讲话，有加强部分机构看多IRS的预期；但预计向上空间也不会很大，因为机构对经济走势分歧可见。

中国人民银行行长周小川周三午后最新表示，2月通胀超出市场预期表明通胀需要高度警惕，央行打算通过货币政策等其它举措，希望能够稳定物价、稳定通胀预期。今年M2(广义货币供应量)目标代表了稳健的货币政策，代表中性不再是宽松的货币政策。

银行间市场周四多数回购加权利率 上行，其中七天和14天品种走升幅度在10个基点(bp)上下。交易员表示，这或是因机构为明日可转债发行筹备资金所推升。但整体看，流动性未现过大波澜，当前资金融出压力高于融入水平。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ---------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.2025/ 3.3025 3.2280/ 3.3080 3.4480/ 3.5360 3.6310/ 3.7180 3.6625/ 3.8900 周三 3.2040/ 3.3040 3.2250/ 3.3067 3.4367/ 3.5267 3.6208/ 3.7117 3.6380/ 3.9000 ---------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0015/-0.0015 +0.0030/+0.0013 +0.0113/+0.0093 +0.0102/+0.0063 +0.0245/-0.0100

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.