台湾已公布经济指标--2013/3/15

标题新闻：朝鲜或许有能力发射携带沙林毒气弹头的导弹--日本首相
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 1月 +19.17% +2.05% r 3/25 -- 季调失业率 1月 4.20% 4.21% r 3/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +2.97% +1.13% r 4/8 -- 外汇存底(亿美元) 2月底 4,040.8 4,065.57 4/3 -- 商品出口(y/y) 2月 -15.8% +21.8% 4/8 -- 商品进口(y/y) 2月 -8.5% +22.3% 4/8 -- M2货币总计数(y/y) 1月 2.99% +3.67% 3/25 -- 外销订单(y/y) 1月 +18.0% +8.5% 3/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第四季 +159.6 +118.9 r 5/20 -- 国际收支(亿美元) 第四季 +35.8 +37.0 5/20 -- 国内生产总值(GDP) 第四季 +3.72% +0.73% r -- -- 重贴现率(%) 12月19日 1.875% 1.875% 3/28 -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200
路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴和腾讯等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。