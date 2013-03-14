台湾已公布经济指标--2013/3/15

中国投资：大中华区今年私募股权市场充满挑战，但科技巨头热情高--贝恩

路透上海4月13日 - 国际咨询公司贝恩周四表示，由于经济增长放缓、估值偏高等原因，2017年大中华区私募股权市场环境充满挑战，不过以阿里巴巴和腾讯等为代表的科技巨头，投资热情仍不会降温。