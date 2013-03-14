路透基点：建滔化工贷款案规模扩至55亿港元，额度分配细节揭晓

路透香港3月14日 - 汤森路透旗下基点报导,消息人士称建滔化工集团40亿港元四年期贷款案规模已增至55亿港元(7.09亿美元)。
消息人士称，有26家银行参与此案，其中牵头行兼簿记行为星展银行和渣打银行。星展银行承贷5,000万美元，渣打银行承贷3.9亿港元。
五家银行获牵头行头衔：三菱东京日联银行(3.9亿港元)、澳新银行(澳盛银行,ANZ)(3.88亿港元)、中银澳门(3.88亿港元)、工银亚洲(3.88亿港元)。
四家银行获主办行头衔：中信国际(3亿港元)、东亚银行(2.9亿港元)、瑞穗实业银行(2.9亿港元)和永亨银行(2.9亿港元)。
恒生银行和大丰银行以安排行身份加入，分别承贷2.4亿港元和1.9亿港元。
另有13家银行加入：住友信托银行(1,850万美元)、台新银行(1.4亿港元)、永丰银行(9,000万港元)、玉山银行(9,000万港元)、华南银行(1,150万美元)、韩国外换银行(9,000万港元)、新光银行(1,150万美元)、台湾企银(9,000万港元)、台湾合作金库(1,150万美元)、元大银行(9,000万港元)、兆丰银行(1,000万美元)、国泰世华银行(700万美元)和台湾万泰银行(600万美元)。
一如稍早报导，一般联贷阶段收到超过60亿港元承贷，远超邀约贷款规模。
贷款包括定期贷款部分,其分期偿还,平均期限为3年;还包括循环信贷部分,有30个基点的承诺费.两部分混合的平均年限为3.4年。
承贷3亿港元或以上的银行,可获得综合收益250个基点和主办行头衔.承贷2亿港元,获得综合收益245个基点和办理行头衔.承贷1亿港元,获得综合收益240个基点和协办行头衔.贷款利率为较香港银行同业拆息(Hibor)加码215个基点.
1月底进入一般联贷阶段之前,曾邀请一些银行参贷承诺5亿港元或以上,取得牵头行头衔及综合收益260个基点.
该项贷款由Kingboard Investments Ltd担保.
消息人士称,2007年建滔曾办理一笔40亿港元贷款,12月到期.新的贷款将取代这项贷款.
去年5月,建滔积层板控股融资筹集30亿港元,最高综合收益为288个基点,平均期限为3年.(完)
(编译 艾茂林; 审校 高琦)