重温稿-台湾货币市场：短率稳在低位附近，央行虽多冲销资金但无损宽裕

* 央行料净回收资金但无碍宽松局面

* 票券商续做跨月资金

* 短率稳于低位

记者 高洁如

路透台北3月14日 - 台湾银行间短率周四大致平稳。央行今日虽较积极冲销市场资金，不过整体而言无碍目前宽裕的货币市场资金环境。短率仍在低位，变化不大。

银行资金调度人员表示，由于整体市场的资金仍很宽裕，即便是央行多冲销市场资金，也不致于损及需求面需要的流动性资金，宽裕的基调并无改变。而目前票券商多积极寻找跨月以后的资金，情况也还算顺利，估计月底的短票利率就算有所波动，上扬的幅度也能控制在2基点以内，变化不致太大。

“钱还是多到爆，虽然央行今天有多收存单，但比起之前少收的还是差了很多。”一位大型银行资金调度调度人员说。

票券商则表示，明天是周末，预料是本周短票发票高峰。虽然预期明日央行也将多发行存单，净收回资金，但市场人士多认为，目前资金情势仍很充裕，不致令短率有所波动。

前述银行资调人员表示，尽管近期公债买卖断的殖利率上扬，但事实上短率市场与其连动的机会，目前看来并不大。主要还是市场多认为本月28日央行的利率决策，仍以维持利率不动机会最大，眼前资金宽松的情况短期内不会改变。

台湾央行将在28日召开第一季全体理监事会议。目前市场多认为重贴现率将维持在1.875%的利率不变。(金融机构对台湾央行的利率预估请见 )

银行间隔夜拆款加权平均利率 收报0.387%，同上日；今日区间0.295-0.41%，上日在0.295-0.42%；一周拆款利率在0.388-0.44%，上日在0.388-0.43%。

**短票利率稳于低位**

票券商指出，今日票量不算很多，银行买票的意愿仍然很高，因此虽然部分大型的票券商虽然开出跨月、偏低的短票利率，成交情况仍旧热络。

“有人要压利率还是压得下去，因为大家在抢票，”一位银行业交易员表示。

今日30天左右短票利率今日大多成交在0.7-0.71%，上日在0.7-0.72%。

台湾央行今日存单到期金额92亿台币，发行金额724.5亿台币，发行余额增632.5亿。 周五央行存单到期金额654.5亿台币。

拆款中心资料 显示，周四超额准备为负62亿台币；累计超额准备为负219亿台币，加计前期1%的超额准备为949亿台币。

**公债RP利率也持平**

公债与公司债附买回(RP)利率则是持稳。交易人士认为，市场资金持续维持宽松态势，公债RP券源减少、公司债RP则长期处于缺券状态，令RP成交量以到期续做为主、利率维持在既有区间不变。

部分证券交易商指出，整体市场资金偏松的结构并没有改变，而随着近期台债殖利率弹升后，证券及票券以卖券出场居多，令公债RP券源略减，但不致于影响公债RP利率表现，公司债RP部分找券需求则没有断过，但券源缺乏，成交续以到期续做为主。

“资金水位偏松，找券不易!”一券商交易员说。

另有票券RP交易人士则称，目前RP利率大概就先撑在这里，短线不会进一步调整。

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.68-0.70%，与上日同；一个月期公司债RP利率交投区间则在0.79-0.80%，少数成交在0.78%，亦同于上日。