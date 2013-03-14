中国外汇拆借: 境内美元拆借供需平稳但短端隐含利率飙升，主因人民币流动性变化

路透北京3月14日 - 中国境内美元隐含利率短端本周大幅上扬并形成倒挂，但拆借利率变化不多。市场人士称，美元拆借供需水平变化不大，引起隐含利率变化的主要原因在于人民币质押式回购定盘利率短端在近期出现的大幅波动，这扰动了本外币流动性的对比情况。

交易员表示，目前由于长期美元走势存在变数，市场长端拆出意愿较弱，流动性大多聚集在短端，造成短端拆借利率较低，而长端虚高的状况。该状况近期变化不大，显示拆借市场中美元供需保持大体平稳。

“我个人感觉大行还是有钱...可能最近流动性太好，所以他们都不想出隔夜的，更倾向于出一周两周这种收益比较高点的。”上海一股份行交易员并补充说，预计本周过后7天和14天都会因为跨季因素而更受追捧。

上海另一股份行交易主管表示，美元拆借3个月以下期限比较宽松，6个月以上都没什么成交，“现在因为大家对于长的美元看不准，不知道长的美元会不会紧，所以不愿意出长期的，而且美国宽松政策不是要退出嘛，这也是个变数，一旦退出境内是不是会跟着紧也是个问题。”

周四时，境内美元隐含利率 中一周期达到1.4306%水平，较上周四时0.518%大幅飙升。不过上海国际货币经纪公司拆借利率报价 中一周拆借报0.30/0.35%，较一周前0.35/0.40变化不大。

美元隐含利率的计算公式 中的主要变量包括人民币/美元即期汇率 、美元/人民币掉期升水 和人民币利率水平，其中隔夜和一周期以相应的人民币质押式回购定盘利率为准，更长期限则以相应的央票报价均值为准。

根据代入演算，本周短端隐含利率大幅飙升的主要原因在于人民币利率水平较上周明显回升，和美元掉期升水小幅回落。

7天人民币质押式回购定盘利率 自上周低点2.5%左右回升至本周四3.09%，主要是受民生银行可转债发行在即影响。中国民生银行 将于周五(15日)网上网下发行200亿元人民币的A股可转债，期限六年。此前有业内人士预计，本次可转债发行涉及的冻结资金规模在5,000亿元左右。

而就美元掉期升水变化，市场人士解释，从利率平价来看可以用相应档期美元拆借利率和隔夜人民币利率简单计算，7天期掉期升水本周变化主要与二者变化对比情况有关。