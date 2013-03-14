更新版 1-路透专访：台湾银行公会建议陆资银行来台参股上限放宽--理事长

(新增专访谈话内容)

路透台北3月14日 - 两岸银行监理会议(简称金银会)可望在3月底、4月初登场，台湾银行公会理事长暨台湾金控董事长刘灯城周四表示，已建议金管会提高陆银来台参股上限，并争取放宽台商定义及大陆外债额度。

刘灯城今天接受路透专访时并指出，金控底下的银行毕竟百分之百是金控控制，把底下银行的比例放宽，放大到15%或20%，也不影响银行控制权，因此建议金管会将陆资投资金控下银行的比重放宽在20%以内。

"当然这要看金管会，总是比现行规定的5%、10%多一点。〞刘灯城表示。

对于两岸参股上限的提高，刘灯城说，在两岸互相谈判过程中，是相对的，〞givd and take!”。

台湾金管会2012年1月初甫开放陆银可来台参股本地银行或金控，单一陆银持股不得超过被投资本地银行、金融控股公司的5%，加计中国合格境内机构投资者(QDII)则限10%。中国大陆给台湾银行参股的上限和外资相同,目前为20%。

此外，刘灯城表示，银行公会建议金管会弹性处理两岸的金融机构相互设点限制 ，比如两岸相互设立据点时，银行必须在经济合作开发组织(OECD)国家经营经验2-5年以上，对于这个规定，银行公会希望"弹性〞一点，比如以银行的资产规模为条件来取代。

目前金管会正研拟修订两岸金融业务许可办法，除了调高陆银来台参股上限外，也将放宽陆银相互设点的OECD经验限制，计画赶上金银三会的谈判桌。

依据金管会订的两岸金融业务往来许可办法，两岸相互设点,须在OECD经营经验2-5年。此若放宽，有助台湾的中小型银行登陆的家数,中国的银行赴台设立据点的合格家数也将增多。

**公股并购题材再起**

近期公股并购言论再起，刘灯城认为，并购这个趋势一定要考虑，因为台湾银行太多了，家数太大，台湾规模大的银行不多，以后要走出去不利，整并有它的必要，公股银行之间的合并比较有利，尤其台湾的银行利差没那么多竞争，公股银行之间的合并阻力会比较小。

台湾行政院近日对金融业竞争力多有关照，公股金融机构合并案备受关注。财政部部长张盛和周三表示，不排除公股银行之间的合并；不过，财政部尚不清楚行政院对于金融业合并的想法，目前“不会主动推动合并”。