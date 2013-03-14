表格：美国财政部续发30年期公债得标利率为3.248%，投标倍数为2.43

路透华盛顿3月14日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.248 中值 3.185 低值 3.150 价格/得标 价格 97.653846 高值得标比率 71.53% 投标倍数 2.43 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,036,000 总投标 31,592,311,100 竞争性投标得标 12,985,524,900 非竞争性投标得标 14,511,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 22,213,000,000 初级市场交易商得标 6,901,237,500 直接投标 3,294,000,000 直接投标得标 633,000,000 间接投标 6,070,800,000 间接投标得标 5,451,287,400 发行细节 发行日 2013/03/15 到期日 2043/02/15 CUSIP码 912810QZ4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)