表格：美国财政部续发30年期公债得标利率为3.248%，投标倍数为2.43

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透华盛顿3月14日 - 美国财政部称，其标售的30年期公债的荷兰式标售结果如下： 收益率(%) 高值 3.248 中值 3.185 低值 3.150 价格/得标 价格 97.653846 高值得标比率 71.53% 投标倍数 2.43 投标及得标数量(单位:美元) 总得标 13,000,036,000 总投标 31,592,311,100 竞争性投标得标 12,985,524,900 非竞争性投标得标 14,511,100 FED附加 0 初级市场交易商投标 22,213,000,000 初级市场交易商得标 6,901,237,500 直接投标 3,294,000,000 直接投标得标 633,000,000 间接投标 6,070,800,000 间接投标得标 5,451,287,400 发行细节 发行日 2013/03/15 到期日 2043/02/15 CUSIP码 912810QZ4 CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透香港4月13日 - 中国煤矿营运商--北亚资源周四称，落实与河南天冠于柬埔寨合作建设年产10万吨生物燃料乙醇项目，预计明年底前完工。
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