美国股市：道指收高0.58%，Nasdaq指数上涨0.43%

路透纽约3月14日 - 美国股市周四上涨，道琼工业指数将近期涨势延续至第10个交易日，刷新纪录收盘高位，因数据显示美国劳工市场复苏改善，激励投资者买入。

道指此轮升势为1996年来最长。

根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高83.86点，或0.58%，至14,539.14点；标准普尔500指数 上涨8.71点，或0.56%，至1,563.23点，距离2007年10月创下的纪录收盘高位仅差约两点。