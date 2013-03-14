美国股市：道指收高0.58%，Nasdaq指数上涨0.43%

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透纽约3月14日 - 美国股市周四上涨，道琼工业指数将近期涨势延续至第10个交易日，刷新纪录收盘高位，因数据显示美国劳工市场复苏改善，激励投资者买入。
道指此轮升势为1996年来最长。
根据初步收盘数据，道琼工业指数 收高83.86点，或0.58%，至14,539.14点；标准普尔500指数 上涨8.71点，或0.56%，至1,563.23点，距离2007年10月创下的纪录收盘高位仅差约两点。
Nasdaq指数 涨13.81点，或0.43%，至3,258.93点。(完)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透香港4月13日 - 中国煤矿营运商--北亚资源周四称，落实与河南天冠于柬埔寨合作建设年产10万吨生物燃料乙醇项目，预计明年底前完工。
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