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市场报道 | 2013年 3月 15日 星期五 04:39 BJT

美国基金: 3月13日当周货币市场基金增加53.2亿美元--ICI

路透3月14日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至3月13日当周，美国货币市场共同基金总资产增加53.2亿美元，至2.652万亿(兆)美元。

报告称，应税政府货币市场基金资产增加19.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加49.7亿美元，免税基金减少16亿美元。

ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少13.6美元至9,116.1亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少2.7亿美元至1,951.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少3.2亿美元至5,201.2亿美元，免税基金资产减少7.6亿美元至1,963.4亿美元。

报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产增加66.8亿美元至1.74万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产增加22.3亿美元至7,073.2亿美元。应税非政府货币市场基金资产增加52.9亿美元至9,517.1亿美元。免税基金资产减少8.4亿美元至809.7亿美元。

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。

参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
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