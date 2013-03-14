美国基金: 3月13日当周货币市场基金增加53.2亿美元--ICI

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透3月14日 - 美国投资公司协会(ICI)周四公布，截至3月13日当周，美国货币市场共同基金总资产增加53.2亿美元，至2.652万亿(兆)美元。
报告称，应税政府货币市场基金资产增加19.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产增加49.7亿美元，免税基金减少16亿美元。
ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少13.6美元至9,116.1亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少2.7亿美元至1,951.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少3.2亿美元至5,201.2亿美元，免税基金资产减少7.6亿美元至1,963.4亿美元。
报告显示，面向机构投资者的货币市场基金资产增加66.8亿美元至1.74万亿美元。其中，应税政府货币市场基金资产增加22.3亿美元至7,073.2亿美元。应税非政府货币市场基金资产增加52.9亿美元至9,517.1亿美元。免税基金资产减少8.4亿美元至809.7亿美元。
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(美联储/FED)报告货币市场基金资产状况。数据可能会修正。
参看相关细节，可点选ICI网站，网址为(www.ici.org)。(完)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透香港4月13日 - 中国煤矿营运商--北亚资源周四称，落实与河南天冠于柬埔寨合作建设年产10万吨生物燃料乙醇项目，预计明年底前完工。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200