美国基金: 3月13日当周货币市场基金增加53.2亿美元--ICI

ICI称，面向散户的货币市场基金资产减少13.6美元至9,116.1亿美元。其中应税政府货币市场基金资产减少2.7亿美元至1,951.5亿美元，应税非政府货币市场基金资产减少3.2亿美元至5,201.2亿美元，免税基金资产减少7.6亿美元至1,963.4亿美元。