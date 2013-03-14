美国股市：ADR收高，欧洲企业ADR领涨

路透纽约3月14日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨，欧洲企业ADR领涨，此前欧洲指标股指触及四年半高位，且美国经济数据令人鼓舞。

美国公布上周初请失业金人数连续第三周减少，为就业市场复苏提供最新依据。

欧洲股市周四升至四年半新高，因包括保险业者Generali在内的企业面最新消息令人振奋，而且美国经济数据推动大盘升势。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 涨1.2%，报1,207.83点，创下2008年8月以来首见的高位。

纽约梅陇纽银行欧洲ADR指数 跳升1.5%，纽约梅陇银行ADR指数 收高1%。

美股标准普尔500指数 尾盘向纪录收盘高位1,565.15点发起冲锋，但在距离该水准仅约2个点的地方报收。道指自3月5日来连创纪录高位。