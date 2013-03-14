美国股市：ADR收高，欧洲企业ADR领涨

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透纽约3月14日 - 外国企业在美国股市挂牌交易的美国存托凭证(ADR)周四上涨，欧洲企业ADR领涨，此前欧洲指标股指触及四年半高位，且美国经济数据令人鼓舞。
美国公布上周初请失业金人数连续第三周减少，为就业市场复苏提供最新依据。
欧洲股市周四升至四年半新高，因包括保险业者Generali在内的企业面最新消息令人振奋，而且美国经济数据推动大盘升势。泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 涨1.2%，报1,207.83点，创下2008年8月以来首见的高位。
纽约梅陇纽银行欧洲ADR指数 跳升1.5%，纽约梅陇银行ADR指数 收高1%。
美股标准普尔500指数 尾盘向纪录收盘高位1,565.15点发起冲锋，但在距离该水准仅约2个点的地方报收。道指自3月5日来连创纪录高位。
纽约梅陇银行亚洲ADR指数 升0.3%。纽约梅陇银行拉美ADR指数 下跌0.1%。
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透香港4月13日 - 中国煤矿营运商--北亚资源周四称，落实与河南天冠于柬埔寨合作建设年产10万吨生物燃料乙醇项目，预计明年底前完工。
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