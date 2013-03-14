《日本重要政经日程》--3月15日

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0120 - 一年期贴现国库券标售
0100 - 国会参议院就日本央行总裁和两位副总裁候选人进行投票
0200 - 2月发电数据
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 兰秀娟; 审校 白云)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
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