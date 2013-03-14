全球航运：波罗的海乾散货运价指数续涨，受助于巴拿马型船运费攀升

路透3月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四进一步上涨，受巴拿马型船运费攀升推动。

波罗的海乾散货运价指数 涨0.57%或5点，至880点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升9点或0.79%，至1,147点。日均获利上涨69美元，至9,174美元。巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。

波罗的海海岬型船运价指数 上日持平后周四下跌0.91%，至1,302点。日均获利下降85美元至4,904美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。

铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。