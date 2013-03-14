全球航运：波罗的海乾散货运价指数续涨，受助于巴拿马型船运费攀升

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透3月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四进一步上涨，受巴拿马型船运费攀升推动。
波罗的海乾散货运价指数 涨0.57%或5点，至880点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 攀升9点或0.79%，至1,147点。日均获利上涨69美元，至9,174美元。巴拿马型船舶的通常运载量为6-7万吨，主要货物是煤炭或谷物。
波罗的海海岬型船运价指数 上日持平后周四下跌0.91%，至1,302点。日均获利下降85美元至4,904美元。海岬型船舶通常的载运量是15万吨，货物主要是铁矿石和煤炭。
铁矿石运输约占海岬型船运活动的三分之一，船舶经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运价的一个重要因素。
灵便型和超灵便型船舶日均获利分别上涨60和107美元，至7,378和9,547美元。(完)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透香港4月13日 - 中国煤矿营运商--北亚资源周四称，落实与河南天冠于柬埔寨合作建设年产10万吨生物燃料乙醇项目，预计明年底前完工。
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