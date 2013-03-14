《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月14日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新 收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 48.63 +0.16 +0.33 1115889 搜狐 45.25 -0.16 -0.35 487804 网易 53.00 -0.41 -0.77 509011 百度 86.33 -1.32 -1.51 4289656 亚信科技 11.83 -0.03 -0.25 79860 台湾 台湾积体电 18.05 +0.05 +0.28 1639735 路 联电 1.91 +0.04 +2.14 341388 日月光 4.10 -0.04 -0.97 228524 硅品精密 5.73 +0.01 +0.17 391979 和信超媒体 1.06 +0.03 +2.91 58262 友达 4.37 -0.06 -1.35 147901 中华电信 30.97 -0.05 -0.16 27540 台湾国际航 34.90 +0.22 +0.63 973004 电 香港 中国移动 53.95 +0.58 +1.09 244843 中国联通 13.73 -0.08 -0.58 232613 中国电信 52.09 +0.86 +1.68 18529 中芯国际 2.87 +0.07 +2.50 12696 电讯盈科 4.71 -0.01 -0.21 6446 (完)