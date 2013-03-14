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亚洲 | 2013年 3月 15日 星期五 06:16 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》－3月14日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新   
 收盘价：                                                
                                                                 
 公司名       股票代码      收盘价     涨跌    涨跌幅%    成交量
                                                             
 中国                                                    
 新浪                         48.63     +0.16     +0.33   1115889
 搜狐                         45.25     -0.16     -0.35    487804
 网易                         53.00     -0.41     -0.77    509011
 百度                         86.33     -1.32     -1.51   4289656
 亚信科技                     11.83     -0.03     -0.25     79860
                                                                 
 台湾                                                    
 台湾积体电                   18.05     +0.05     +0.28   1639735
 路                                                      
 联电                          1.91     +0.04     +2.14    341388
 日月光                        4.10     -0.04     -0.97    228524
 硅品精密                      5.73     +0.01     +0.17    391979
 和信超媒体                    1.06     +0.03     +2.91     58262
 友达                          4.37     -0.06     -1.35    147901
 中华电信                     30.97     -0.05     -0.16     27540
 台湾国际航                   34.90     +0.22     +0.63    973004
 电                                                      
                                                                 
 香港                                                    
 中国移动                     53.95     +0.58     +1.09    244843
 中国联通                     13.73     -0.08     -0.58    232613
 中国电信                     52.09     +0.86     +1.68     18529
 中芯国际                      2.87     +0.07     +2.50     12696
 电讯盈科                      4.71     -0.01     -0.21      6446
 (完)
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