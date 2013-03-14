全球外汇市场3月15日主要消息

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
(除特别说明外，均为GMT时间)
0815 - 瑞士2月生产者/进口物价
1000 - 欧元区消费者物价调和指数(HICP)2月终值
1000 - 欧元区第四季劳工成本
1230 - 美国2月消费者物价指数(CPI)
1230 - 美国2月实质所得
1230 - 美国纽约联邦储备银行3月制造业指数
1300 - 美国1月净资本流动/外资购买美国公债情况
1315 - 美国2月工业生产与产能利用率
1330 - 达拉斯联邦储备银行总裁费希尔就“大到不能倒”问题发表讲话
1355 - 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数3月初值
1430 - 美国ECRI一周领先指标
-- - 美国克利夫兰联邦储备银行2月CPI
2055 - 美国财政部负责经济政策的助理部长艾伯力(Jan Eberly)参加讨论，主题是“欧洲的未来与美国面临的问题”。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 张涛; 审校 白云)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
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