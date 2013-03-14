日韩经济指标预测--3月15日-3月22日****

路透3月15日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月11日当周 3月15日(五) 暂无重要经济数据公布 3月18日当周 3月17日(日) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较前月) 1月 -- +0.2% (较上年同期) -- -1.6% 3月18日(一) 暂无重要经济数据公布 3月19日(二) 暂无重要经济数据公布 3月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2330 路透短观调查日本制造业景气判断指数 3月 -- 负13 2350 日本出口(较上年同期) 2月 -- ＋6.4% 进口(较上年同期) -- ＋7.3% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差16,29 4 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前 -- 买超7,64 周 4 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超11,21 9 3月21日(四) 暂无重要经济数据公布 3月22日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)