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亚洲 | 2013年 3月 15日 星期五 06:26 BJT

****日韩经济指标预测--3月15日-3月22日****

路透3月15日 - 以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
     3月11日当周
                

 3月15日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
    3月18日当周              
 3月17日(日)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2100      韩国生产者物价指数(PPI)(较前月)                1月             --         +0.2%
                     (较上年同期)                                         --         -1.6%
 
 3月18日(一)
 暂无重要经济数据公布
 
 3月19日(二)
 暂无重要经济数据公布
 
 3月20日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                             公布时段         预估值          前值
 2330      路透短观调查日本制造业景气判断指数             3月             --          负13
 2350      日本出口(较上年同期)                           2月             --        ＋6.4%
              进口(较上年同期)                                            --        ＋7.3%
              贸易收支(亿日圆)                                            --     逆差16,29
                                                                              4
 2350      日本投资外国债券(亿日圆)                       前              --      买超7,64
                                                周                            4
           外资投资日本股票(亿日圆)                                       --     买超11,21
                                                                              9
 
 3月21日(四)
 暂无重要经济数据公布
 3月22日(五)
 暂无重要经济数据公布
    
    (完)
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