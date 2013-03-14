澳新经济指标预测--3月15日-3月22日****

路透3月15日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月11日当周 3月15日(五) 暂无重要经济数据公布 3月18日当周 3月18日(一) 暂无重要经济数据公布 3月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰经常帐(亿新西兰元) 第四季 -- 赤字44.2 截至第四季的 -- 赤字98.9 年度 3月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2145 新西兰国内生产总值(GDP)(较前 第四季 -- ＋0.2% 季) (较上年同期) -- ＋2.0% 3月21日(四) 暂无重要经济数据公布 3月22日(五) 暂无重要经济数据公布 (完)