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亚洲 | 2013年 3月 15日 星期五 06:25 BJT

****澳新经济指标预测--3月15日-3月22日****

路透3月15日 - 以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 

    3月11日当周  
 3月15日(五)
 暂无重要经济数据公布
 
    3月18日当周
 
 3月18日(一)
 暂无重要经济数据公布
 3月19日(二)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2145      新西兰经常帐(亿新西兰元)              第四季             --   赤字44.2
                                           截至第四季的             --   赤字98.9
                                                   年度                 
 3月20日(三)
 GMT时间   经济指标/活动                       公布时段         预估值       前值
 2145      新西兰国内生产总值(GDP)(较前          第四季             --     ＋0.2%
           季)                                                          
                           (较上年同期)                             --     ＋2.0%
 3月21日(四)
 暂无重要经济数据公布
 3月22日(五)
 暂无重要经济数据公布
 (完)
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