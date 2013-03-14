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市场报道 | 2013年 3月 15日 星期五 06:54 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--3月15日－3月22日****

以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程：  

     
  * 3月11日当周
    
 3月15日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国消费者物价指数(CPI)(较前月)                   2月      +0.5%        持平
                              (较上年同期)                           +1.9%       +1.6%
             扣除食品与能源的核心CPI(较前月)                         +0.2%       +0.3%
                                 (较上年同期)                        +2.0%       +1.9%
 1230     美国纽约联邦储备银行制造业指数                    3月    正10.00     正10.04
 1230     美国实质所得(较前月)                              2月      +0.1%       +0.1%
 1300     美国整体资本净流入(亿美元)                        1月         --    净流入25
                                                                                     2
          外资买入美国公债(亿美元)                          1月         --         299
 1315     美国工业生产(较前月)                              2月      +0.4%       -0.1%
             产能利用率                                              79.3%       79.1%
             制造业产出                                              +0.4%       -0.4%
 1355     美国路透/密西根大学消费者信心指数             3月初值       78.0        77.6
                          现况指数                                    87.5        89.0
                          预期指数                                    68.0        70.2
 1430     美国ECRI一周领先指标                         3月8日当         --       129.3
                                                             周             
 1530     美国克利夫兰联邦储备银行CPI                       2月         --       +0.2%
 
    * 3月18日当周
    
 3月18日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1400     美国NAHB房屋市场指数                              3月         47          46
    
 3月19日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1145     美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周)           3月16日当周         --       +0.7%
 1230     美国房屋开工年率(万户)                            2月       91.8        89.0
          美国建筑许可年率(万户)                                      91.0        90.4
 1230     加拿大制造业销售                                  1月         --       -3.1%
 1230     加拿大批发(趸售)贸易(较前月)                      1月         --       -0.9%
 1255     美国Redbook连锁店销售(较上年同期)         3月16日当周         --       +2.7%
        
 3月20日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1100     美国抵押贷款指数                          3月15日当周         --       823.7
              再融资指数                                                --     4,466.8
 1800     美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议               --         --       0.25%
 
 3月21日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1230     美国一周初请失业金人数(万人)              3月16日当周         --        33.2
          初请失业金人数四周均值(万人)                                  --      34.675
          续请失业金人数(万人)                       3月9日当周         --       302.4
 1230     加拿大零售销售(较前月)                            1月         --       -2.1%
 1258     美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)           3月初值       54.4        54.3
 1300     联邦住房金融局房价(较前月)                        1月         --       +0.6%
 1400     美国成屋销售年率(万户)                            2月        500         492
 1400     美国领先指标                                      2月      +0.3%       +0.2%
 1400     美国费城联邦储备银行制造业指数                    3月      负3.5      负12.5
 2200     SEMI订单出货比                                    2月         --        1.14
    
 3月22日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                                公布时段     预估值        前值
 1430     美国ECRI一周领先指标                      3月15日当周         --          --
    (完)
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