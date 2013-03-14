《汇市简讯》美元/韩元店头市场交易料开盘在1,108韩元附近

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* 美元/韩元店头市场交易料开盘在1,108韩元附近，此前隔夜市场无本金交割远期外汇(NDF)在1,109.5-1,116区间交投

* 昨日韩元在亚洲交易时段大跌，在欧洲时段继续被大力打压

* 北韩(朝鲜)的挑衅本周产生影响，迫使本地市场出现反应

* 显然影响市场的并不仅限于北韩问题--美国市场/数据都很强劲

* 美股道琼工业指数刷新收盘纪录，标普500指数距离纪录收盘高位仅相差2个点(完)

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