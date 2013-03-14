《汇市简讯》美元/韩元店头市场交易料开盘在1,108韩元附近

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
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* 美元/韩元店头市场交易料开盘在1,108韩元附近，此前隔夜市场无本金交割远期外汇(NDF)在1,109.5-1,116区间交投
* 昨日韩元在亚洲交易时段大跌，在欧洲时段继续被大力打压
* 北韩(朝鲜)的挑衅本周产生影响，迫使本地市场出现反应
* 显然影响市场的并不仅限于北韩问题--美国市场/数据都很强劲
* 美股道琼工业指数刷新收盘纪录，标普500指数距离纪录收盘高位仅相差2个点(完)
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路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
路透香港4月13日 - 中国煤矿营运商--北亚资源周四称，落实与河南天冠于柬埔寨合作建设年产10万吨生物燃料乙醇项目，预计明年底前完工。
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