英镑汇率：英国央行总裁金恩称英镑估值适中

路透伦敦3月14日 - 英国央行总裁金恩周四称，英镑汇率目前看来估值合适，英国央行并不追求英镑进一步贬值。

英镑兑美元周二曾触及两年半低点，较年初跌逾8%。不过在ITV News播出录制好的金恩访谈节目前的几个小时里，英镑大涨1%。

“我们当然没有寻求压低英镑，”金恩接受ITV News采访时称，“我们正走到一个估值合适的汇率水平上。我认为现在很可能到那个水平了。”

汇率策略师将今年英镑下跌的主要原因归于英国央行的言论，以及部分决策者言谈中似乎流露出对英镑贬值的支持。英国央行称在经济增长疲软之际愿意容忍更高的通胀。

不过金恩还表示，英镑现在回到了金融危机刚结束时的水平，近期跌势扭转了2012年的升势。

他补充称：“基本上，我们正处于跟金融危机影响过后同样的水平上。然后市场就判断这是适合英国的水平。我们必须接受。”

通胀方面，金恩重申英国央行准备容忍使通胀率高于其2%目标的短期因素。目前英国通胀率为2.7%。

然而他也表示，这并不是说英国央行保持物价可控的中期承诺力度减弱。

“我们决心把通胀率带回目标水平，我很有信心货币政策委员会将在未来两三年推行为此所必须的政策。”

金恩将在6月底卸任，现任加拿大央行总裁卡尼将接替他的位子。外界有时认为卡尼对形式更灵活的通胀挂钩政策比英国央行态度更开放。

在英国经济低迷之际，很多金融市场专家都预计财政大臣欧思邦将在3月20日宣布预算时，对侧重经济增长的货币政策予以支持。

上月英国央行预计，还要三年时间通胀率才会回到目标水平，而且由于英国重新定位为出口导向经济，预计经济将缓慢稳定复苏。

金恩在这次访谈中表达了类似看法。

他说道：“即将到来的经济复苏是有动力支撑的，我认为2013年期间我们将见到复苏的身影。”

金恩上月投票支持重启资产买进计划，但未得到多数支持。