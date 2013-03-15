欧洲经济指标预测--3月15日-3月22日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程: 3月11日当周 3月15日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0815 瑞士生产者/进口物价(较前月) 2月 -- -0.1% 生产者/进口物价(较上年同期) -- +0.8% 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月) 2月终值 +0.4% -1.0% (较上年同期) +1.8% +1.8% 1000 欧元区劳工成本(较上年同期) 第四季 -- +2.0% 欧元区薪资(较上年同期) -- +2.0% 3月18日当周 3月18日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 1月 -- 逆差11.55 全球贸易收支(亿欧元) -- 顺差21.62 1000 欧元区欧盟统计局贸易收支(亿欧元) 1月 顺差30 顺差117 3月19日(二) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0900 意大利工业生产(较前月) 1月 -0.6% +0.4% (较上年同期) -5.7% -6.6% 0930 英国CPI(较前月) 2月 -- -0.5% (较上年同期) -- +2.7% 英国零售物价指数(RPI)(较前月) -- -0.4% (较上年同期) -- +3.3% 英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较 -- -0.4% 前月) (较上年同 -- +3.3% 期) 0930 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月 -- +1.3% ) (较上年同期 -- +1.8% ) 英国PPI产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +2.0% 英国PPI核心产出物价(较前月) -- +0.2% (较上年同期) -- +1.4% 1000 德国ZEW经济景气指数 3月 47.0 48.2 ZEW现况指数 9.0 5.2 3月20日(三) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0700 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 2月 +0.3% +0.8% (较上年同期) +1.5% +1.7% 0930 英国央行货币政策委员会投票结果(不变-升 3月 -- 9-0 息) 货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩 -- 6-3 大) 0930 英国请领失业金人数(万人) 2月 -- 减少1.25 英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业 1月 -- 7.8% 率 0930 英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年 截至1月的三个 -- +1.4% 同期) 月 (不包括奖金)(较上年同期 -- +1.3% ) 1000 瑞士ZEW投资者信心指数 3月 -- 正10.0 1500 欧元区消费者信心指数 3月 负23.20 负23.60 3月21日(四) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0715 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 2月 -- 顺差21.26 0758 法国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 3月初值 44.1 43.9 法国Markit服务业PMI 44.0 43.7 法国Markit综合PMI -- 43.1 0828 德国Markit制造业PMI 3月初值 50.5 50.3 德国Markit服务业PMI 55.0 54.7 德国Markit综合PMI -- 52.7 0858 欧元区Markit制造业PMI 3月初值 48.1 47.9 欧元区Markit服务业PMI 48.0 47.9 欧元区Markit综合PMI 48.1 47.9 0930 英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑) 2月 -- 盈余98. 6 公共部门收支短差(PSNCR(亿英镑) -- 盈余356. 1 0930 英国零售销售(较前月) 2月 -- -0.6% (较上年同期) -- -0.6% 1100 英国工业联盟(CBI)总工业订单差值 3月 -- 负14 3月22日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0745 法国企业景气指数 3月 90 90 0900 德国Ifo企业景气判断指数 3月 107.8 107.4 Ifo企业现况指数 110.6 110.2 Ifo企业预期指数 106.1 104.6 (完)