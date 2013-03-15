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市场报道 | 2013年 3月 15日 星期五 08:50 BJT

****欧洲经济指标预测--3月15日-3月22日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
    
    3月11日当周

 3月15日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值          前值
 0815     瑞士生产者/进口物价(较前月)                  2月          --           -0.1%
             生产者/进口物价(较上年同期)                            --           +0.8%
 1000     欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上月)     2月终值      +0.4%          -1.0%
                                    (较上年同期)                  +1.8%          +1.8%
 1000     欧元区劳工成本(较上年同期)                 第四季         --           +2.0%
          欧元区薪资(较上年同期)                                    --           +2.0%
    
    3月18日当周
       
 3月18日(一)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值          前值
 0900     意大利对欧盟贸易收支(亿欧元)                 1月          --       逆差11.55
               全球贸易收支(亿欧元)                                 --       顺差21.62
 1000     欧元区欧盟统计局贸易收支(亿欧元)             1月        顺差30       顺差117
        
 3月19日(二)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值          前值
 0900     意大利工业生产(较前月)                       1月        -0.6%          +0.4%
                     (较上年同期)                                 -5.7%          -6.6%
 0930     英国CPI(较前月)                              2月          --           -0.5%
                (较上年同期)                                        --           +2.7%
                                                                           
          英国零售物价指数(RPI)(较前月)                             --           -0.4%
                            (较上年同期)                            --           +3.3%
          英国扣除贷款后的零售物价指数(RPI-X)(较                    --           -0.4%
          前月)                                                            
                                      (较上年同                     --           +3.3%
          期)                                                              
 0930     英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月                    --           +1.3%
          )                                                                
                                     (较上年同期                    --           +1.8%
          )                                                                
          英国PPI产出物价(较前月)                                   --           +0.2%
                       (较上年同期)                                 --           +2.0%
          英国PPI核心产出物价(较前月)                               --           +0.2%
                          (较上年同期)                              --           +1.4%
 1000     德国ZEW经济景气指数                          3月         47.0           48.2
             ZEW现况指数                                            9.0            5.2
              
 3月20日(三)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值          前值
 0700     德国生产者物价指数(PPI)(较前月)              2月        +0.3%          +0.8%
                             (较上年同期)                         +1.5%          +1.7%
 0930     英国央行货币政策委员会投票结果(不变-升       3月          --             9-0
          息)                                                              
          货币政策委员会量化宽松投票结果(不变-扩                    --             6-3
          大)                                                              
 0930     英国请领失业金人数(万人)                     2月          --        减少1.25
          英国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业        1月          --            7.8%
          率                                                               
 0930     英国平均每周薪资所得(包括奖金)(较上年   截至1月的三个     --           +1.4%
          同期)                                        月                  
                         (不包括奖金)(较上年同期                    --           +1.3%
          )                                                                
 1000     瑞士ZEW投资者信心指数                        3月          --          正10.0
 1500     欧元区消费者信心指数                         3月       负23.20       负23.60
                   
 3月21日(四)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值          前值
 0715     瑞士贸易收支(亿瑞郎)                         2月          --       顺差21.26
 0758     法国Markit制造业采购经理人指数(PMI)        3月初值       44.1           43.9
                                                                           
          法国Markit服务业PMI                                      44.0           43.7
          法国Markit综合PMI                                         --            43.1
                                                                           
 0828     德国Markit制造业PMI                        3月初值       50.5           50.3
          德国Markit服务业PMI                                      55.0           54.7
                                                                           
          德国Markit综合PMI                                         --            52.7
 0858     欧元区Markit制造业PMI                       3月初值      48.1           47.9
                                                                           
          欧元区Markit服务业PMI                                    48.0           47.9
          欧元区Markit综合PMI                                      48.1           47.9
 0930     英国公共部门净借款(PSNB)(亿英镑)            2月           --         盈余98.
                                                                           6
             公共部门收支短差(PSNCR(亿英镑)                         --        盈余356.
                                                                           1
 0930     英国零售销售(较前月)                        2月           --           -0.6%
                    (较上年同期)                                    --           -0.6%
 1100     英国工业联盟(CBI)总工业订单差值             3月           --            负14
   
 3月22日(五)
 GMT时间  经济指标/活动                             公布时段      预估值          前值
 0745     法国企业景气指数                             3月          90              90
 0900     德国Ifo企业景气判断指数                      3月        107.8          107.4
                                                                           
             Ifo企业现况指数                                      110.6          110.2
             Ifo企业预期指数                                      106.1          104.6
 
    (完)
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