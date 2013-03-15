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货币新闻 | 2013年 3月 15日 星期五 08:10 BJT

日本经济：政府连续第三个月上调经济评估，称呈现回暖迹象

上个月政府则表示工业生产已触底。

根据内阁府，政府对资本支出也更加乐观，在第四季国内生产总值(GDP)修正值显示资本支出降幅低于初值后，政府认为资本支出触底反弹。

内阁府表示，大型公司的获利正在改善，就业市场亦显示改善迹象。

修正后数据显示，日本第四季GDP与前季持平，资本支出和民间消费持坚，展现经济已脱离小幅衰退。

日本首相安倍晋三已呼吁采取积极货币宽松政策，并大举进行财政支出以应对持续的通缩，协助推低日圆并推升股市。(完) (编译 戴素萍 审校 张荻)
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