美国债市：3月13日止当周外国央行减持美国公债，但增持机构债--FED

捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透纽约3月14日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示，截至3月13日当周，外国央行持有的美国可交易证券总量减少24.3亿美元，至3.3兆(万亿)美元。
托管持仓明细显示，外国央行持有的美国公债下降29.3亿美元，至3兆美元。
外国央行对房利美 和房贷美 等大型抵押贷款融资机构发行或担保的证券持有量增加1.7亿美元，至2,970亿美元。
美联储表示，其代为持有并按面值报告的“其他类别”债券增加3.29亿美元，至383亿美元。这些债券包括非流通美国公债、国际金融组织债券、公司债、有资产担保的证券(ABS)以及商业票据。
外国央行(尤其是亚洲国家央行)近年来一直是美国债券的大买家，其持有的债券规模占美国市场流通公债的逾四分之一。中国和日本是持有美国公债最多的两个国家。
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浏览美联储资产负债表，请点击链接：(link.reuters.com/cub62s)。(完) (编译 王兴亚; 审校 程琳)
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
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