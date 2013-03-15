《路透碳点》2020年前中国不太可能推出碳排放税--分析师

路透北京3月14日 - 汤森路透碳点分析师在周三公布的一份报告中称，中国不太可能在这10年征收碳排放税，而是会扩大国内碳排放交易市场。

这份报告与有关中国财政部官员希望征收碳排放税以促进绿色增长的消息相对。

有关碳排放税的讨论，给中国是否会推出国家碳排放交易市场带来一些不确定性。若中国建立这个市场，将是全球最大的碳交易市场。

该报告作者、碳点分析师柴洪亮称，2020年结束前推出全国性碳排放税的可能性极低。

柴洪亮表示，中国“十二五”规划专门提到支持发展碳排放交易市场，中国政府也在近期联合国报告中重申对市场的承诺。

“目前很难想象中国将取消积极的碳排放交易系统计划，转而选择全国性的碳排放税。”报告称。

中国发改委官员王庶周三证实，目前政府重点依然是碳排放交易市场。

他在华盛顿举行的世界银行活动上称，尚未确认碳排放税的官方时间表，目前阶段希望可以侧重于碳排放交易，并研究碳排放税。