《中国报摘》--中国证券报3月15日

* 头版头条:

--中国十二届全国人大一次会议以无记名投票方式，选举习近平为中华人民共和国主席、中华人民共和国中央军事委员会主席。

* 其他:

--针对市场颇为关注的地方融资平台风险，权威人士日前对中国证券报记者表示，目前地方融资平台风险可控，不会引发系统性风险，银监会并没有进一步收紧融资平台。

--针对“国五条”中关于征收20%个税的争议，住建部部长姜伟新表示，这个文件一定要坚决执行，执行过程中效果会逐步显现出来，房价也会往下走。

--证监会就《基金管理公司固有资金运用管理暂行规定（征求意见稿）》向社会公开征求意见，为期半个月，规定扩大了固有资金的使用范围，允许投资银行存款、债券、商业银行理财产品等。

--证监会上市公司监管一部主任欧阳泽华表示，争取今年适时推出分道制审核，提高并购重组审核效率。并要加大对跨境并购的扶持力度，支持企业走出去。

--中国银行 董事长肖钢表示，银行业业绩高增长时期已过去，银行业整体业绩将进入个位数增长阶段。

--北京银行 作为主要股东的中加基金设立申请获证监会批复，拔得第三批商业银行试点基金公司头筹。兴业银行 发起设立的基金管理公司正在审核中，还有其他三家商业银行也在积极筹备有关事宜。

--证监会就《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及配套规则修订草案向社会征求意见，草案适当降低了QDII业务资格的财务指标门槛，取消了基金公司净资产不少于2亿元人民币、证券公司净资本不低于8亿元等规定。

--能源局公布数据，1-2月全国全社会用电量累计7,892亿千瓦时，同比增长5.5%。这一增速虽未能延续去年10月以来的强势增长，但仍然超出此前市场普遍预期的4%-5%之间。(完)