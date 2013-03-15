中国金融：银监会对融资平台监管思路未变，没有进一步收紧--报载

报导还指出，虽然监管机构对融资平台进行总量控制，但有迹象显示，在地方政府强烈的融资冲动下，目前平台公司的融资方式花样翻新，试图绕开监管。 目前存在利用已经退出银监会监管名单里面的地方融资平台作为管道，或是通过不属于政府下属机构的单位来为项目担保增信。更令人担心的是，现在地方开始整合、改造老平台成立新平台增加授信融资，比如某地方平台项目此前已经实现100多亿的融资授信，但之后又与多家银行达成未来五年上千亿的融资意向。