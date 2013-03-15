欧元区经济：若条件满足欧洲央行应准备启动购债计划--欧洲央行管委克诺特

捷克央行：取消捷克克朗兑欧元汇率上限，允许克朗走强
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
路透阿姆斯特丹3月14日 - 欧洲央行管理委员会委员克诺特周四称，如果条件满足，欧洲央行应准备好兑现购买公债的承诺。
欧洲央行承诺以直接货币交易(OMT)计划来无限量购买公债，让市场紧张的神经得以放松。不过该计划尚未启用过。该央行称，只有成员国向欧元区纾困基金求助，并按要求实施撙节政策，才会启用该计划。
“我不想臆测任何具体案例。但显然如果条件满足，欧洲央行应该准备好启动(该计划)。”克诺特在新闻发布会上称。
外界普遍认为克诺特是欧洲央行管委会的强硬派成员，不过他不支持德国央行总裁魏德曼的立场，后者反对OMT计划。
克诺特称，OMT计划对债市的影响，使欧洲央行货币政策的传导大为改善。
他表示：“OMT计划宣布后，公债收益率水平的差异大大降低了。”
“我们的货币政策立场非常宽松。已经宽松了很长时间，我预期由于未来数月通胀压力较低，我们还可以继续维持这种宽松立场。”
克诺特称，欧洲央行已经向银行提供了大量流动性，在刺激银行信贷方面已经无能为力。
克诺特并称，目前欧元区无通缩风险。(完) (编译 程琳; 审校 戴素萍)
投资者投资数以十亿计欧元押注，在取消捷克克朗汇率上限后，克朗将上涨；自2013年11月以来捷克一直实行对捷克克朗的汇率上限。
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