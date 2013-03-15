金砖国家：3月14日股汇市收盘纵览

路透3月15日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月14日(周四)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收低0.13%，报1,047.70点。

中国股市：沪综指缩量小幅收升，结束五连阴。分析师指出，虽然金融等大盘股调整基本完毕，但中小盘及题材股则仍在继续释放风险。同时，由于当前缺乏向上动力，预计股指短线将弱势震荡，2,250点仍有一定支撑。沪综指 收报2,270.277点，升6.309点或0.28%，昨日该股指收跌至两个月低位。上海A股今日成交额为690亿元人民币，上日为774亿元。

香港股市：勉力录得涨幅，为三天来首见，银行股走强抵消了地产股跌势。此前香港三家主要银行自2011年首次上调按揭贷款利率，打压地产股。恒生指数 收高0.3%至22,619.2点。恒生国企指数 涨0.6%。二者均收复了早盘的跌幅。

中国汇市：人民币兑美元即期 随中间价收跌。隔夜美元走高带动今日中间价走低,而昨日人民币收创近两个月新高后，市场观望情绪浓重，客盘结购汇进一步缩量，波动区间极窄。交易人士表示，当前市场需要更多的政策面或数据面指引。人民币兑美元即期成交价报6.2155，较上日跌0.03%。一年期美元/人民币掉期升水为1,064。

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印度股市：指标股指收涨1.1%，结束连跌三天走势，ICICI Bank 等易受利率影响的股票上涨，因此前公布的核心通胀数据低于预期，引发央行下周或放宽货币政策的预期。指标BSE指数 收高1.07%或207.89点，收报19,570.44点，是3月8日以来最大单日百分比涨幅。NSE指数 升0.99%或57.75点，报5,908.95点，收在5,900点这一重要的心理关卡上方。

印度汇市：印度卢比受欧元尾盘跌势拖累下滑，回吐此前涨幅。此前数据显示核心通胀率回落，加之投资者认为央行总裁支持政府2013/14年预算案，提振卢比上扬。卢比兑美元 收报54.355/365，上日则报54.30/31。盘中交投于54.17-54.5325区间。 ========================================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 收报1,535.730点。摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数 收高0.3%至814.81点。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 升0.24%，报30.7200卢布，卢布兑欧元 持平，报39.9300卢布。 ========================================================================================

巴西股市：下滑，因投资者从央行最新的政策会议记录中寻觅有关该行近期是否计划加息的线索。圣保罗交易所Bovespa指数 连续第三天收低，跌0.18%报57,281.02点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 下跌0.24%至1.9743，变化可能不会太大，因投资者仔细审视央行会议记录，寻找更多有关决策者是否希望汇率维持稳定的证据。

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南非股市：综合股价指数持稳，RMB 等金融类股涨势扶助抵消了金矿股跌势。综合指数 收高0.08%，报40,908.58点，盘中股指曾触及41,047.72点纪录高位。约翰内斯堡Top-40绩优股指数 收高0.12%至36,372.09点。