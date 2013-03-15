德国经济：智库IfW调高2013年经济成长预估至0.6%

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
路透柏林3月14日 - 智库IfW周四表示，德国经济将在2012年底将稳定收复失土，今年则可望成长0.6%，主要拜低利率下投资增加所赐。
“去年最后一季生产下滑的情况，今年上半年应该可以克服，”IfW表示。其在12月时预估2013年经济仅成长0.3%。
“德国经济将展开渐强的扩张之路，”IfW表示。
另一家机构IWH周四亦将其2013年德国经济成长预估增加一倍至1.3%，主因欧债和金融危机缓解且人气改善，去年12月预估为成长0.7%。
两者的预测均远高于德国政府预估的经济成长0.4%，但低于2011年经济成长3.0%。去年经济成长0.7%.(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透4月6日 - 超微半导体(AMD)周四股价急挫，此前高盛给予该股“卖出”初始评级。 AMD股价周四盘初急挫8.4%，报12.97美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)