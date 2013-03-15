德国经济：智库IfW调高2013年经济成长预估至0.6%

路透柏林3月14日 - 智库IfW周四表示，德国经济将在2012年底将稳定收复失土，今年则可望成长0.6%，主要拜低利率下投资增加所赐。

“去年最后一季生产下滑的情况，今年上半年应该可以克服，”IfW表示。其在12月时预估2013年经济仅成长0.3%。

“德国经济将展开渐强的扩张之路，”IfW表示。

另一家机构IWH周四亦将其2013年德国经济成长预估增加一倍至1.3%，主因欧债和金融危机缓解且人气改善，去年12月预估为成长0.7%。

两者的预测均远高于德国政府预估的经济成长0.4%，但低于2011年经济成长3.0%。去年经济成长0.7%.(完)