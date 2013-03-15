中国证券：证监会拟放宽基金和券商QDII业务资格的财务指标门槛

路透上海3月15日 - 中国证监会拟修订“合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法”，降低QDII(合格境内机构投资者)业务资格的门槛，调整证券经营机构QDII业务的资格准入条件；其中取消了基金管理公司净资产不少于2亿元人民币、证券公司净资本不低于8亿元等规定。

刊登在证监会网站的相关征求意见稿指出，此次修订还将豁免基金管理公司境外子公司担任QDII业务的境外投资顾问的条件，同时调整QDII产品投资金融衍生品的市场范围。

证监会指出，随着QDII业务的实践发展，2007年6月制定的试行办法的个别条款逐渐不能满足QDII业务的需要。修订试行办法，一方面是进一步推动市场化改革，为基金管理公司和证券公司开展QDII业务创造相对宽松和公平的监管环境，另一方面是根据实践情况，进一步完善有关规则。

对于基金管理公司，此次修订取消了净资产不少于2亿元、经营基金管理业务2年以上、资产管理规模不少于200亿元的规定；对于证券公司，取消了净资本不低于8亿元、经营集合资产管理计划业务1年以上的规定。修改后，在人员配备、公司治理、内控制度、规范经营等方面符合条件的公司均可申请QDII业务资格。

而由于与证监会签署监管合作备忘录(MOU)的国家或地区不断增加，但证监会认可的交易所清单却难以同步修改，限制了QDII产品的投资范围和灵活性。为此，此次修改将QDII产品投资金融衍生品的市场范围由“证监会认可的境外交易所”调整为“与证监会签署MOU的国家或地区的交易所”。

此外,修订草案还完善了外汇额度管理的有关表述。原来的表述为：境内机构投资者应当根据市场情况、产品特性等在募集方案中设定合理的额度规模上限，向国家外汇局备案，并按照有关规定到国家外汇局办理相关手续。基金、集合计划存续期内的额度规模管理应当按照有关规定进行。

本次修改为：境内机构投资者在获得中国证监会颁发的境外证券投资业务许可文件后，应按照有关规定向国家外汇局申请境外证券投资额度，并在国家外汇局核准的境外证券投资额度内进行投资”。

中国国家外汇管理局最新数据显示,截至1月底,共有109家合格境内机构投资者(QDII)累计获得855.27亿美元额度,较上月底减少0.5亿美元.(完)

参看相关细节，请点选中国证监会网站(here) (发稿 边竞； 审校 曾祥进)