《香港报摘》--其他报纸重要消息3月15日

* 明报

--中原地产创办人施永青表示，银行加按息影响不及新辣招，虽然对楼市有负面影响，令楼市雪上加霜，但对实际供款影响有限，料短期内银行不会再加息。

--国泰君安 主席阎峰表示，去年营商环境不佳，在港设有子公司的中资券商数目大增，国泰君安的表现远优于同业。他预期今年行业表现将转好。 * 星岛日报

--地产建设商会与政府就有关新楼销售规管指引进行会议。地建会表示，会议主要商讨法例实施的执行细节及当中的执业指引，未来数天内，将向政府提交书面意见。

--多家主要银行公布加按息后，二手市场造价有变化，市场录得部分业主议价6万至50万港元后，多项物业低于市价3%至5%沽出。 * 苹果日报

--保利协鑫 公布,去年亏损35.2亿港元，2011年盈利则为42.7亿港元，主要受行业产能过剩，加上受美国及欧盟发起的反倾销及反补贴调查，导致光伏产品售价急跌所致。 * 东方日报

--中银香港 发言人称，会因应市场情况，考虑在适当时候对按揭利率作出调整。东亚银行 、大新银行 、永隆银行及花旗香港等均表示按息未有改变。

--中铝国际 公布上市后首份年度业绩，去年度盈利11.07亿元人民币，按年增长36.9%。

--专业旅运 公布，正讨论有关可能收购一间公司股份，该公司在中国经营旅游业务。 * 文汇报

--太古地产 主席白纪图表示，港府出招压制楼市对豪宅市场影响未明，预期今年香港卖楼贡献将会少过去年，并料金融服务公司对中环办公楼的需求将持续偏软，对香港办公楼物业前景持审慎态度。

--中移动 执行董事兼首席执行官李跃表示，中移动香港去年盈利约4亿港元，在香港排名前三、四位。他亦希望中移动香港可在港拥有自己的3G频谱，会先评估有关盈利情况才去投标。

--澳新银行大中华区首席经济师刘利刚认为，若资金仍持续流入，人行或会在下半年加息。他估计人民币今年最多升值1.5%。 * 大公报

--众安地产 董事长施侃成表示，内地不断推出楼市调控措施，对集团影响不大，相信今年集团的合同销售额将较去年翻一倍至约43亿元人民币。

--中国人寿 公布，今年首两个月原保费收入729亿元人民币，较去年同期的794亿元人民币，减少8.2%。(完)