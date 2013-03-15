中国电力：1-2月全社会用电量同比增5.5%，未能延续升势--国家能源局

路透北京3月15日 - 中国国家能源局最新数据显示,宏观经济先行指标--全社会用电量1-2月同比增长5.5%，未能延续自去年10月以来的强势增长。

数据显示，1-2月全社会用电量累计7,892亿亿千瓦时；其中2月份，全社会用电量为3,374亿千瓦时，同比下降12.5%。

从单项数据看，第二产业用电量增速稳步回升，而该产业用电量占全社会用电量的7成以上，更成为衡量经济走势的重要指标。1-2月，第二产业用电量5,528亿千瓦时，同比增长4.2%，而这一增速显着高于去年平均水平。

全社会用电月度增速自去年3月开始波动下降,降至9月的2.9%.不过随着国家宏观调控作用显现等因素影响,从10月开始则持续回升,之后延续3个月的升势意味着经济触底回升迹象明显.同时,10-12月重工业用电增速持续增长,也释放出经济稳中回升的积极信号.

数据并显示，1-2月第一产业用电量128亿千瓦时，增长4.3%；第三产业用电量1,068亿千瓦时，增长13.8%；城乡居民生活用电量1,169亿千瓦时，增长4.7%。

1-2月，全国发电设备累计平均利用小时为701小时，同比减少19小时。其中，水电设备平均利用小时为383小时，增加57小时；火电设备设备平均利用小时为804小时，减少33小时。

中国电力企业联合会此前发布报告预测，2013年全国全社会用电量约为5.33万亿千瓦时左右，增长7.5%左右，其中第二产业用电增长5.5%-7.5%。中国去年全社会用电量累计达49,591亿千瓦时，同比增长5.5%。 (完)

以下为今年年内国家能源局公布的全社会用电量增速(%)一览:

2012年2月 1-2月

-12.5% 5.5%

更多细节,请点选国家能源局网站（here） (发稿 谢衡； 审校 曾祥进)