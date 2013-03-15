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货币新闻 | 2013年 3月 15日 星期五 09:26 BJT

芝加哥期市：小麦期货持稳，有望录得1月以来最大单周涨幅

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 724.50 -0.25 -0.03% +2.04% 728.34 59

CBOT玉米 715.25 -1.25 -0.17% +0.70% 696.69 56

CBOT大豆 1437.00 1.50 +0.10% -0.69% 1448.00 37

CBOT稻米 $14.59 $0.04 +0.31% -1.32% $15.77 15

美国原油 $93.24 $0.21 +0.23% +0.78% $94.00 62

汇率

欧元/美元 $1.301 $0.001 +0.04% +0.38%

美元/澳元 1.038 -0.001 -0.06% +0.78%

附注: 均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳;稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 白云/李春喜; 审校 王兴亚/李婷仪)
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