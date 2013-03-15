《台湾重要政经日程》--3月15日

===================今日重要政经消息=====================
3/15(五)
--09:00 行政院长江宜桦赴立法院施政总质询。
--10:00 消基会举办记者会〞居住有正义? 43%民众认为质价登录有助抑制房价〞。
--14:00 原能会举办〞国际独立专家小组〞对台湾运转中核电厂压力测试国家报告〞初步审查结果。
==================近期重要政经消息======================
3/18(一)
--12:30 央行代财政部标售"102乙1期"公债400亿台币，年期为20年期,21日发行。
3/19(二)
--14:00 国泰金控 投资人说明会
--宏基 公布第四季营运结果。
3/20(三)
--16:00 经济部公布2月外销订单数据。上月年增率18%.
3/22(五)
--8:30 主计总处公布2月季调失业率，1月为4.20%
3/25(一)
--16:00 经济部公布2月工业生产指数年增率，上月年增19.17%。
--16:10 央行公布2月M2总计数年增率，上月年增2.99%。
3/27(三)
--12:30 央行代财政部标售"财102-3期"国库券，数额200亿台币，期限364天期，28日发行
3/28(四)
--央行下午召开第一季理监事会议，并公布利率决策。
*--鸿海 公布第四季季报。
4/3(三)
--16:10 央行公布3月底外汇存底，2月底为4,040.8亿美元
4/4-4/5 (四-五)
--儿童节/民族扫墓节休市二日
4/8(一)
--08:30 主计总处公布3月消费者物价指数(CPI)年增率，2月年增2.97%。
--16:00 财政部公布3月进出口数据，上月出口金额年减15.8%。
4/10(三)
--13:30 台积电 公布3月营收。
--14:00 联电 公布3月营收。
5/20(一)
--16:10 央行公布第一季经常帐，去年第四季为顺差159.6亿美元
6/12(三)
--端午节休市一日
9/14(六)
--弹性放假补行上班一日
9/19-9/20
--中秋节放假及隔日调整放假，金融市场休市
10/10(四)
--国庆日休市一日 (完)
(记者 高洁如; 审校 杨淑祯)