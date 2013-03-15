港报财经评论：加息四分一厘楼市脚震震--信报3月15日

加息四分一厘楼市脚震震/ 习广思

踏入业绩高峰期，昨日中移动 为中资股业绩揭开序幕，"金融峰景"已预先拆解。市场预期中移动业绩原地踏步居多，最终纯利增长2.7%，末期股息增加2%，每股派1.778港元。中移动派业绩后，股价倒升，是否出乎预期，见仁见智。大部分投资者都不再对中移动寄予厚望，皆因它已变成一只低增长的高息股。相比之下，味千 派特别息是因为现金流理想的话，那中移动拥近4,000亿元现金及存款，却只轻微增加派息，股东们是否应该起哄。业绩股仍是寻宝地，友邦 业绩优于预期，股价见新高，保诚 业绩增长及派息叫人始料不及。保诚去年纯利上升54%，至28.1亿英镑，年内投资回报急升1.57%，亚洲区保费明显增长。

楼市是讲不完的话题，踏入3月，本港财经新闻头条几乎日日是楼市，月初政府取消勾地表制度，二手盘转冷，然后发展商急推盘散货，及至新世界 及鹰君 分拆酒店资产，再后新盘开始劈价促销，二手市场冷清。中国就算不会加息，也不会再松，及至美国未加息，联储局主席贝南奇续开水闸，但经济增长有可能快过你和我想像，本港银行也可以不等美国。由利息惹的祸，势必由利息去解决。金管局收紧楼按，提高借贷成本，间接逼令银行提高利息，你可以批评是逼银行做少点生意，但我也可以话是为银行体系着想，减低风险，尽其职责而已。更重要的讯号是，港银可以不跟美国加息，一旦楼价有下跌风险，银行可能要加。财爷上月发出两个讯号，一是资金仍然在进出本港，二是利率随时有机会上调。然而，楼市的复杂不纯粹是因为一个低息因素可解释。在灭亡之前，上帝先叫人疯狂。楼市见顶味道愈来愈浓，就算未见顶，再上升空间已收窄，加上港府连番出招，眼下继续扑入市的都是自住买家，特别是首次置业用家，而非换楼买家。这些需求继续存在，依然会继续支撑楼市，让疯狂的尾声持续多一段时间。

"楼疯"根源来自低息及供求，世界要回到5-6厘息的年代还有很长日子，政府要大量增加供应亦相当困难，造成上述买家的预期。然而，美股可以再创新高，"债王"都可以上调经济预测，贝南奇一旦提早或暗示闩水闸，便可以扭转整个预期；及至政府的房屋供应政策，也有可能出现转变。世界总有预示不到的风险，今日的疯狂，其实就是明天的炸弹。(B02)

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欧罗离130日圆不远/ 苏子

昨天欧洲入市后，美元兑日圆已见突破近日一直屡攻不破的96.25重要即市阻力位，可惜破位后暂时仅高见96.53水平，未能以单边市形式一举突破本周二的96.71高位。美元兑日圆暂时未能更上一层楼的原因，与欧罗兑日圆于昨天欧洲市早段升至前天的125.22高位附近即遇上严峻阻力，并迅即回落至125心理关口以下波动有关。留意昨天亚洲早市欧罗兑日圆曾低见123.99水平，到欧洲入市后，汇价其实已自上述低位显着回升逾百点子，但当升至前天高位附近时，市场却未见有更积极的买盘推动汇价破关而上，结果令汇价自125.23高位回落至124.42水平才能止跌回稳。

由于欧罗兑日圆自高位回落期间，美元兑日圆仍能企稳在早前一直屡攻不破的96.25即市阻力位以上波动，反映欧罗兑日圆主要是受到欧罗汇价转弱所拖累。欧罗兑美元已跌破亚洲市的1.2940低位，暂时曾低见1.2921水平，此低位则与上日所造的1.2922低位相若，亦与月线图的10个月SMA的1.2910关键支持十分接近。若昨晚欧罗兑美元未见进一步破关而下并低收，反而可以回升至1.2970即市阻力位以上波动及收市，配合届时欧罗兑日圆亦已回升至125心理关口以上，预料美元兑日圆将有甚高机会顺利突破本周二的96.71高位，随后将朝着100心理关口迈进。目前市场对日圆后市的走势仍持甚为悲观的态度，而市场主要以美元兑日圆的上升目标来量度日圆仍有多少下跌空间，不少投资者普遍相信，美元兑日圆升至100心理关口后，日圆自去年11月开始的单边跌浪将暂时结束。

然而，即使美元兑日圆升至100心理关口，但日圆的跌势亦不会这么快便结束，因为一旦美元整体走势升不上去，将意味过去个多月来呈现大弱势的欧罗汇价将有望大翻身，届时势必令目前仍处于良好上升势头的欧罗兑日圆进一步破关而上。一旦欧罗汇价成功转强，欧罗兑日圆将不难升破130心理关口，大方向将朝着140方向迈进。换言之，持有欧罗兑日圆的获利空间将较美元兑日圆更大。(B11)