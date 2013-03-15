港报财经评论：走势调整观望为上--经济日报3月15日

走势调整观望为上/ 林瑞芬

汇丰 及恒生 等加按息股价昨造好。加上，太古A 业绩符合预期，中移动 更较市场预期为佳。截至去年底止全年盈利录得人民币1,293亿元，上升2.7%，股价转跌为升，及时改善大市抛售利淡气氛。花旗指出，汇丰上调新造按息25个点子，相信其他同业将会跟随。该行认为，此次加息是对金管局要求银行采用风险加权比率下限15%的回应。

利淡调整，蓝筹审阅。虽则如此，拆局中、港地产股，因受政策调控，未来数月都难有大动力抽升，逐级整固。长实 出奇招拆售酒店单位，当其时有很多揣测，是否与梁特首对着干，但现在似乎更明显为商业利益角度出发，商家佬求财不是求气！先有港府再出招控楼市，再有人行币策转中性，汇丰加按息，本港楼市还点样大炒特炒，见顶之势强，长实赶快车减持地产资产套现，怕苏州过后无艇搭！早前渣打银行 曾表示政府新措施将令按揭成本上升20至25个点子，故认为银行会将提高了的成本转嫁至借款人，即透过增加按揭利率去赚取更多净利息收入及净息差。其实，市场早已盛传汇丰会加按息，本港地产股又在港府出招后有所回调，但昨早均有震荡，长实曾跌3.5%，新世界发展 曾跌6.2%等，由此可见目前投资者信心较为疲弱。

内银股也难成推手，人行币策中性，房调力度增加不利房贷，中央积极处理地方债、影子银行，均是制约内银股盈利。内银股盈利缓增早写在框架内，有高息率垫底，保股价不会有大跌空间，但亦难有大涨想像空间，不足成为港股推手。因此，中移动及本地银行股等虽暂发挥稳市作用，大势要调终调，令调整势有秩序些。经2月发展至今，更清晰显示恒指大形势，近24,000蟹货区更重，后市需要配合过千亿元先能够冲破，可试想到时催化需要有更为爆炸性利好消息及因素。中国经济重拾强劲复苏动力的憧憬暂消，恐怕不是在今、明两个月有新水到！(B04)

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用电量急降经济弱复苏/ 余少文

国指11,000点失而复得。虽然国指11,000点失而复得，但由2月初高位12,354点回落以来，一浪低于一浪的走势未变，除非再出现戏剧性走势，短期重越50天线及企稳，否则下试牛熊分界线是逃不掉的命运。至于国指短期即使反弹，下跌中的10天和20天线都是阻力所在。原睇好中资股今年上半年好景，因为预期去年第4季业绩改善，盈利增长料可延续到今年首季，3月下旬即全年业绩披露高峰期至4月下旬即季度业绩派发高峰期间，憧憬国指可攀升。但细看内银股今年盈利增长空间或只有单位数，以及内地股市震荡对保险股带来影响，再加上内地必然收紧流动性，都是大市回升的障碍，故今年第2、3季可能要采取守势。

电力股去年盈利倍增。至于去年业绩表现最好的行业，应是电力，引用彭博预测数据，电力股合计盈利预测下，粗略计算电力股去年盈利平均增长约1倍，当中以华电国际 增长最劲，达15倍，然后是增长4倍的华能国电 。电力股中，又以火电股表现最好，增长最少的华润电力 ，预期也多赚55%。过去已指出，火电股盈利急增，除了是上年业绩差令可比基数偏低外，也因为电价上调以及电煤价格下降所推动，前年底已指出电力股值得看好，去年业绩可以翻生。原憧憬电力股今年首季业绩保持良好势头，但国家能源局昨公布的数据却令人担心，因为2月全社会用电量下跌12%，至3,374亿千瓦时，主要是比重最大的第二产业用电量跌17%，今年农历新年在2月份，数据下跌是正常现象；但对比去年1月农历新年月份只跌7%至3,634亿千瓦时，以及2011年2月农历新年月份升15%，加上今年2月城乡居民生活用电量跌7%，都反映今个农历新年月份的表现是近年最差的。

观望今月用电量数据。今年2月用电量下跌或是内地天气并没有预期般寒冷，用电量需求才下降，但要等今月用电量数据，因为过去资料显示，3月份用电量是首季最多的月份，即需求最大，甚至乎是上半年用电量最多或接近最多的月份。若然用电量能高于去年的7%增幅，电力股首季业绩值得继续睇好，华能、润电等仍有留意价值，因为预期煤炭价格会持平；否则电力股今年在缺乏强劲增长动力下，股价会受压，同时会反映内地经济弱复苏持续，阻碍股市反弹。(B05)