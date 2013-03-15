日本政经：国会批准央行总裁和副总裁三位提名人就任

现年68岁的黑田东彦目前担任亚洲开发银行(ADB)总裁，而70岁的岩田规久男是一位学者。两人在提名确认听证会上均表示，支持购买较长期限的政府公债，扩大日本央行的资产负债表，以实现新设定的2%通胀目标。

59岁的中曾宏是一位职业央行官员，他同样支持增加资产购买以达到通胀目标。日本央行1月采用了新的通胀目标，表明央行致力于结束长达近20年的通缩并扶助经济提高成长潜能。