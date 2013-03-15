日本政经：国会批准央行总裁和副总裁三位提名人就任

欧元债市：公债收益率徘徊在近数周低位，投资人考量欧美货币政策前景
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
现年68岁的黑田东彦目前担任亚洲开发银行(ADB)总裁，而70岁的岩田规久男是一位学者。两人在提名确认听证会上均表示，支持购买较长期限的政府公债，扩大日本央行的资产负债表，以实现新设定的2%通胀目标。
59岁的中曾宏是一位职业央行官员，他同样支持增加资产购买以达到通胀目标。日本央行1月采用了新的通胀目标，表明央行致力于结束长达近20年的通缩并扶助经济提高成长潜能。
国会参众两院批准提名后，三人将在白川方明及两位现任副总裁3月19日离职后接手日本央行，投资者的注意力将转向新领导层上任后央行首次会议将采取何种政策行动。(完) (编译 李爽/王兴亚; 审校 程琳/徐文焰)
在欧洲，尽管德国对撤走刺激计划的呼声不断增加，但欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特和副总裁冈斯坦西欧的言论暗示，欧洲央行本月不会改变其政策信息。
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