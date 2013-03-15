重发-《独家新闻》IBM和EMC洽购资料库网站托管服务商SoftLayer--消息

(重发以删除内文赘字)

路透纽约3月15日 - 三位知悉内情的消息人士说，IBM Corp 和数据储存设备制造商易安信(EMC Corp) 正在洽谈买进资料库网站托管服务商SoftLayer Technologies Inc，作价可能超过20亿美元。

消息人士称，SoftLayer已聘请摩根士丹利 和瑞士信贷 负责该并购案。由于谈判内容未公开，因此消息人士不愿具名。

其中一位消息人士说，最先与SoftLayer接触收购其股权的是该公司客户美国电话电报公司(AT&T Inc) ，AT&T在最近几个月寻求与SoftLayer展开排他性谈判。但根据两位消息人士表示，AT&T已经不再参与该收购案。

SoftLayer、AT&T、EMC、IBM、摩根士丹利、瑞银的发言人均不愿对此置评。(完)