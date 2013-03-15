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货币新闻 | 2013年 3月 15日 星期五 11:06 BJT

新债招标: 中国农发行10年固息债利率4.24%,符合预期

路透上海3月15日 - 业内人士周五透露,中国农业发展银行上午在银行间债市招标发行的150亿元人民币10年期固息金融债,中标利率为4.24%,与此前市场预测均值一致.

业内人士并透露,该债首场投标倍数为1.50倍.

该债为农发行今年第三期金融债，具体条款如下：

第三期 ----------------------------------------------- 首场招标总量 至多150亿元 追加发行 不超过100亿元 期限/计息方式 10年/固息 招标方式 单一利率中标(荷兰式) 缴款日/起息日 3月22日 发行期 3月18日-3月22日 上市日 3月28日 基本承销额 无 付息频率 按年付息 ------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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