《中国债券市场每日交易备忘》--3月18日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债招标： 中国城市建设控股集团20亿元一年期短期融资券簿记建档（主体评级AA+），广发银行和浙商银行主承 风范股份 2亿元一年期短融簿记建档（主体评级AA-），中信银行主承 沁和能源集团5亿元三年期中期票据簿记建档（主体评级AA），广发银行和建设银行主承 ============================================================================ 二、新债上市： 南方电网50亿元三个月期超短期融资券011307002，票面利率3.75% 广发证券 30亿元三个月期短融071304004，票面利率3.84% 中电投集团65亿元一年期短融041361012，票面利率4.03% 四川长虹集团10亿元一年期短融041352006，票面利率4.47% 升达林业 1亿元一年期短融041359017，票面利率6.00% 辽宁忠旺集团10亿元一年期短融041364006，票面利率4.47% 华电国际 15亿元一年期短融041351010，票面利率4.03% 中天建设集团6亿元一年期短融041354012，票面利率4.57% 浙江手工业合作联社3亿元一年期短融041361013，票面利率4.90% 冀东水泥 10亿元一年期短融041366004，票面利率4.27% 浙江海天建设集团3亿元一年期短融041351009，票面利率5.05% 武汉城投30亿元一年期短融041355012，票面利率4.27% 三友化工 10亿元三年期中票1382097，票面利率5.11% 天津城建集团5亿元三年期中票1382096，票面利率5.88% 云天化集团6亿元五年期中票1382095，票面利率5.15% 金光纸业中国投资公司20亿元五年期中票1382098，票面利率5.45% ============================================================================ 三、缴款： 邹城城市资产经营公司12亿元六年期固息债1380111，票面利率6.18% 扬州邗江城建发展公司13亿元七年期固息债1380112，票面利率6.20% 益阳高新技术产业资产经营公司15亿元七年期固息债1380114，票面利率6.70% 自贡高新投资公司10亿元七年期固息债1380116，票面利率6.30% 中国航空集团5亿元九个月期超短期融资券 中国商用飞机公司30亿元九个月期超短融 福建省电子信息集团2亿元一年期短融 永太科技 1亿元一年期短融 青岛国信发展集团5亿元一年期短融 宝钢集团新疆八一钢铁8亿元一年期短融 三菱商事(中国)5亿元一年期短融 佛塑科技 5亿元五年期中票 浙江能源集团41亿元五年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国进出口银行200亿元两年期固息债110303到期兑付，票面利率3.63% 财政部260亿元三年期固息国债100006到期兑付，票面利率2.23% 中国重汽集团25亿元三年期中票1082039到期兑付，票面利率3.87% 南方电网公司35亿元三年期中票1082042到期兑付，票面利率3.73% 财政部150亿元九个月期贴现国债129903到期兑付，参考收益率2.2541% 中国电力投资集团60亿元九个月期超短融011210003到期兑付，票面利率3.10% 安徽国贸集团控股公司4亿元一年期短融041251007到期兑付，票面利率6.61% 中国有色矿业集团14亿元一年期短融041257002到期兑付，票面利率4.37% 重庆力帆控股公司4亿元一年期短融041259014到期兑付，票面利率6.70% 海航商业控股公司7亿元一年期短融041269003到期兑付，票面利率6.70% 中粮集团50亿元九个月期超短融011214001到期兑付，票面利率3.15% 华电国际 35亿元九个月期超短融011216001到期兑付，票面利率3.15% 国家开发银行300亿元七年期浮息（三个月SHIBOR基准）金融债090205付息，基本利差0.30% 财政部282.6亿元10年期固息国债100031付息，票面利率3.29% 南京交通建设投资集团6亿元五年期浮息（一年定存基准）中票1082036付息，基本利差1.88% 国开行200亿元五年期固息债110214付息，票面利率3.99% 沈阳农业国资公司15亿元八年期投资人选择权（5+3）固息债1180065付息，票面利率7.18% 安徽能源集团5亿元三年期中票1182067付息，票面利率5.38% 农业发展银行300亿元三年期固息债120403付息，票面利率3.62% 湘潭城市建投投资公司12亿元七年期固息债1280049付息，票面利率8.00% 双流兴城建投公司7亿元七年期固息债1280050付息，票面利率8.40% 双流兴城建投公司3亿元七年期固息债1280051付息，票面利率8.48% 中航技深圳公司5亿元五年期中票1282064付息，票面利率5.54% 财政部266.4亿元10年期固息国债090023付息，票面利率3.44% 光大银行 30亿元10年期发行人选择权（5+5）固息次级债091801付息，票面利率3.75% 国开行300亿元20年期固息债100205付息，票面利率4.30% 神华集团108亿元五年期中票1082037付息，票面利率4.37% 财政部300亿元10年期固息国债110008付息，票面利率3.83% 重庆城市交通开发集团30亿元五年期中票1182068付息，票面利率5.77% 甘肃亚盛实业集团4亿元三年期中票1182069付息，票面利率5.35% 新希望集团10亿元三年期中票1182070付息，票面利率5.78% 中粮集团10亿元三年期中票1182071付息，票面利率4.86% 中国核能电力股份20亿元五年期中票1182072付息，票面利率5.34% 新疆中泰化学集团8亿元五年期中票1182073付息，票面利率6.23% 财政部319.70亿元15年期固息特别国债0700002付息，票面利率4.68% 四川高速公路开发总公司45亿元五年期浮息（一年定存基准）中票1082038付息，基本利差2.10% 新汶矿业集团10亿元五年期浮息（一年定存基准）中票1082040付息，基本利差2.10% 五矿集团5亿元五年期中票1082041付息，票面利率4.48% 南方电网公司15亿元五年期中票1082043付息，票面利率4.37% 民生银行 60亿元10年期发行人选择权（5+5）固息次级债1108001付息，票面利率5.50% 民生银行 40亿元15年期发行人选择权（10+5）固息次级债1108002付息，票面利率5.70% 乐山国资经营公司7亿元七年期固息债1180066付息，票面利率6.99% 乐山国资经营公司3亿元七年期固息债1180067付息，票面利率6.99% 海口美兰国际机场8亿元五年期中票1182074付息，票面利率6.23% 厦门建发集团6亿元五年期浮息（一年定存基准）中票1182075付息，基本利差2.75% 宜宾天原8亿元三年期中票1182076付息，票面利率5.78% 新兴际华集团30亿元五年期中票1182077付息，票面利率5.34% ============================================================================ 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --据中国证券报周一报导，中国证监会昨日已召开干部会议宣布中央决定，中国银行 董事长肖钢接替郭树清，担任中国证监会主席。 --在中国证券监管层重要人事更叠之际，证券公司业务前行步伐并未停止。中国证监会日前发布通知，明确 券商资产证券化业务正式开闸，同时取消了证券公司分支机构业务范围、以及设立数量和区域等限制。 国家统计局今日公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/28公布1-2月规模以上工业企业利润 (去年1-12月为5.3%) ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一。(完) (整理 康熙泽；审校 边竞/曹巍浩)