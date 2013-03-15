《离岸人民币综述》货币政策定调“稳中有紧”，在岸与离岸国债利差料收窄

记者 李珊珊

路透香港3月15日 - 在岸国债 与离岸国债 利差本周拉宽至九个月来最大。市场表示，中国央行行长周小川本周明确今年货币政策“稳中有紧”，境内外债券收益率曲线料将缓步垫高；而随着离岸流动性可能趋紧，在岸与离岸间利差料将收窄。

虽然无人预期中国央行很快会转向升息，但“中性”货币政策的表述，意味着2012年以来的流动性“盛宴”已近尾声。这由央行农历年后的公开市场操作，可见端倪。

春节后央行公开市场已连续四周实现净回笼，其中本周净回笼量440亿元人民币较前两周明显放大。境内国债收益率亦明显上行，五年期国债收益(连续报价) 报3.29%，较去年8月底时的波段低点2.76%升约53个基点；与离岸同年期国债收益率的利差则达到约80个基点，为2012年5月中来最大。

汇丰利率策略分析师陈品儒指出，随着季底资金需求高峰到来，以及RQFII(人民币合格境外机构投资者)扩容后首批投资者可能会在第二季初获审批，带动资金回流境内，第二季离岸流动性并不乐观，境内外的利差料将收窄。

“RQFII新的项目可能会很快获批，银行等机构如果不需要向外募资而是有自有资金，资金流进去的影响会立即出现，那离岸收益率上升的速度会很快。”她说。

新增2,000亿元人民币规模的RQFII项目启动，也将是带动离岸利率向在岸靠拢的另一原因。市场人士指出，目前离岸点心债供不应求，收益率维持在较低水平，然随着资金双向流通渠道愈发开通，离岸与在岸利率仍会产生一定的比价效应。

随着央行货币政策立场愈发明确，市场对于央行下半年可能升息的呼声也渐高。

摩根士丹利亚洲经济学家乔虹指出，与1月及2月的15.9%、15.2%相较，中国广义货币供应量(M2)13%的年度增长目标意味着央行货币政策立场更加“审慎”。她表示，目前的通胀还在可接受的水平，预期未来几个月央行会通过公开市场操作或是指导窗口来收紧流动性。

但她同时指出，今年首两个月宽松的流动性，可能会在第二季提振内需，第三季带动通胀加速上升，并促使央行在年底前加息25基点。

不过，汇丰首席经济学家屈宏斌则认为，目前工业生产者出厂价格指数(PPI)仍在负值，意味着中国通胀仍在可控制的范围内。外围经济仍波动，出口不太可能持续性快速增长，零售销售亦受“反铺张”影响而放缓，中国央行今年不太可能升息.

欲浏览在岸与离岸国债比较图表,请点选(link.reuters.com/zuv66t)

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以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰控股 10,545.2 34

2. 法国巴黎银行 6,091.0 20

3. 渣打 5,178.1 15

4. 澳洲国民银行 2,000.0 3

5. 中银 1,876.7 2

**本周市场动态**

--台湾央行公布台湾银行业国际金融业务分行(OBU)人民币存款，持续创下高位，今年1月底达268.70亿人民币，月增11.78%。

--中国央行行长周小川称，人民币资本项目逐渐实现可兑换是相当长的过程，人民币跨境使用会推动这一进程。

--评级机构穆迪(Moody's)表示，中国企业以支持协议(keepwell agreement)架构为子公司担保的海外债券，其评级将低于母公司。因此担保相对较弱，且在中国尚无先例可循。

--消息人士表示，台湾央行正在检讨放宽企业的人民币清算贸易证明文件相关规定，不再以具物权证明性质的〞提单正本〞做为唯一真实交易凭证，以促进厂商以人民币作为跨境贸易结算货币的意愿。

--消息人士表示,台湾央行已经批准德意志银行 发行宝岛债的申请，接下来德银将向金管会证期局递件，通过后即可展开询价作业。德银初步参考利率区间，三年券利率在2.3-2.5%，五年则为2.5-2.7%。 (完)