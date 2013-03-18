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亚洲 | 2013年 3月 18日 星期一 16:14 BJT

《中国金融市场本周资金面影响因素一览》－3月18日

路透上海3月18日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联
系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行
公开市场操作等多重因素影响。

    以下为本周内(3月18日-3月22日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览：

    一.资金占用因素：

    1.新股发行                 
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    网上申购日 证交所 公司名称 申购代码  发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍)  主承销商  解冻日
    
    无
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选    
    =====================================================================================
    2.基金发行  
    -------------------------------------------------------------------------------------
        名称         基金公司      托管行            分销机构            发行时间    备注  
    
    中证财通        财通基金      上海银行      交通银行、财通证券等     2/19-3/19       
    中国100
    
    嘉实中证500     嘉实基金      建设银行      工商银行、东海证券等     2/21-3/20
    联接
    
    诺安纯债定期    诺安基金      工商银行      中国银行、长城证券等     2/28-3/20
    A/C     
    
    华夏双债        华夏基金      中国银行      建设银行、上海农商行等   3/6-3/20
    增强A/C
 
    浦银新兴产业    浦银安盛      交通银行      浦发银行、申银万国等     2/20-3/21

    华夏上证医药    华夏基金      建设银行      国泰君安、中信建投等     2/25-3/22              
                         
    卫生ETF

    华夏上证金融    华夏基金      建设银行      爱建证券、安信证券等     2/25-3/22              
                         
    地产ETF

    华夏上证主要    华夏基金      建设银行      国泰君安、中信建投等     2/25-3/22              
                         
    消费ETF 

    华夏上证原材    华夏基金      建设银行      国泰君安、中信建投等     2/25-3/22              
                         
    料ETF 

    华夏上证能源    华夏基金      建设银行      国泰君安、中信建投等     2/25-3/22              
                         
    ETF

    建信央视财经    建信基金      交通银行      爱建证券、安信证券等     2/25-3/22 
    50分级 

    银河沪深300     银河基金      兴业银行      农业银行、银河证券等     2/25-3/22
    进取/优先/分级

    银河进取/优先   银河基金      兴业银行      农业银行、银河证券等     2/25-3/22 

    财通可持续发展  财通基金      工商银行      申银万国、中信建投等     2/25-3/22
    主题

    工银瑞信产业债  工银瑞信      中信银行      浦发银行、中信证券等     2/25-3/22
    A/B
    
    财通可持续      财通基金      工商银行      申银万国、中信建投证券等 2/25-3/22
    股票
     
    建信央视50A/B   建信基金      交通银行              --               2/25-3/22
    
    大摩双利增强债  摩根士丹利    建设银行      农业银行、华鑫证券等     2/27-3/22
    A/C             华鑫  
    
    大成现金宝A/B   大成基金      农业银行      中信证券、宏源证券等     3/4-3/22
    
    申万菱信       申万菱信基金   工商银行      申银万国证券、农业银行等 3/4-3/22
    定期债
    
    融通可转债A/C   融通基金      农业银行      工商银行、交通银行等     3/4-3/22
 
    农银高增长     农银汇理基金   交通银行      农业银行、建设银行等     3/4-3/22
    
    工银安心增利   工银瑞信基金   交通银行      国泰君安、中信建投等     3/18-3/22
    A/B  

    华商大盘量化    华商基金      华夏银行      建设银行、华龙证券等     2/28-3/29
    精选
    
    银华日利货币    银华基金      建设银行      银河证券、中信证券等     3/18-3/29
    
    广发中证500ETF  广发基金      工商银行      广发证券、国信证券等     3/18-3/29    
    
    富国宏观策略    富国基金      建设银行      工商银行、农业银行等     3/11-4/9
    
    交银双轮动      交银施罗德    中信银行      农业银行、光大证券等     3/18-4/12
    A/C   

    长城久利保本    长城基金      建设银行      招商银行、中信建投等     3/18-4/16
    
    华富保本        华富基金      浦发银行      建设银行、华安证券等     3/18-4/19 
    =====================================================================================
    3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
    发债主体        规模      期限      债券类型         缴款时间              备注
                  (亿元)      

    财政部       至多300     3/5年     凭证式国债        3/10-3/19  
    中国石油         200    5/10年     固息公司债        3/15-3/19 
     
    徽商银行      至多50     3/5年     固息金融债        3/19-3/21  
    财政部           220      10年      固息国债         3/21-3/25        今年第五期续发
    国电集团          80    九个月    超短期融资券         周二
    国开行       至多200  3/5/7/10年   浮息金融债          周四        今年6-9期债增发，定存基准
    进出口行         196      五年     固息金融债          周四
    国家电网         100      五年     中期票据            周四
    农发行           250      10年     固息金融债          周五 
      二.资金投放因素
  
    1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)  
    -------------------------------------------------------------------------------------
     发债主体          债券类型      到期本金规模     到期时间
                                     (亿元) 
    
     进出口行          固息金融债       200          16日（上周六）
     财政部            贴现国债         150          周一
     财政部            记账式附息国债   260          周一
          
    注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。
    =====================================================================================
    2.本周新股资金解冻
    -------------------------------------------------------------------------------------
     简称  发行量(万股)  发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
    
     无
    =====================================================================================
    3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币)  
    --------------------------------------   
    央票到期    逆回购到期  正回购到期   合计    

       --        --        400      400
    =====================================================================================(完)

 (整理 曹巍浩; 审校 边竞/李宏薇)

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