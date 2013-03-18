《中国金融市场本周资金面影响因素一览》－3月18日

路透上海3月18日 - 随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开，中国各个金融市场的联 系更为紧密。目前而言，金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债发行、债券到期以及中国人民银行 公开市场操作等多重因素影响。 以下为本周内(3月18日-3月22日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览： 一.资金占用因素： 1.新股发行 ------------------------------------------------------------------------------------------ 网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日 无 ------------------------------------------------------------------------------------------ 注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金280.11亿元人民币,详情请点选 ===================================================================================== 2.基金发行 ------------------------------------------------------------------------------------- 名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注 中证财通 财通基金 上海银行 交通银行、财通证券等 2/19-3/19 中国100 嘉实中证500 嘉实基金 建设银行 工商银行、东海证券等 2/21-3/20 联接 诺安纯债定期 诺安基金 工商银行 中国银行、长城证券等 2/28-3/20 A/C 华夏双债 华夏基金 中国银行 建设银行、上海农商行等 3/6-3/20 增强A/C 浦银新兴产业 浦银安盛 交通银行 浦发银行、申银万国等 2/20-3/21 华夏上证医药 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 卫生ETF 华夏上证金融 华夏基金 建设银行 爱建证券、安信证券等 2/25-3/22 地产ETF 华夏上证主要 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 消费ETF 华夏上证原材 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 料ETF 华夏上证能源 华夏基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 2/25-3/22 ETF 建信央视财经 建信基金 交通银行 爱建证券、安信证券等 2/25-3/22 50分级 银河沪深300 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 2/25-3/22 进取/优先/分级 银河进取/优先 银河基金 兴业银行 农业银行、银河证券等 2/25-3/22 财通可持续发展 财通基金 工商银行 申银万国、中信建投等 2/25-3/22 主题 工银瑞信产业债 工银瑞信 中信银行 浦发银行、中信证券等 2/25-3/22 A/B 财通可持续 财通基金 工商银行 申银万国、中信建投证券等 2/25-3/22 股票 建信央视50A/B 建信基金 交通银行 -- 2/25-3/22 大摩双利增强债 摩根士丹利 建设银行 农业银行、华鑫证券等 2/27-3/22 A/C 华鑫 大成现金宝A/B 大成基金 农业银行 中信证券、宏源证券等 3/4-3/22 申万菱信 申万菱信基金 工商银行 申银万国证券、农业银行等 3/4-3/22 定期债 融通可转债A/C 融通基金 农业银行 工商银行、交通银行等 3/4-3/22 农银高增长 农银汇理基金 交通银行 农业银行、建设银行等 3/4-3/22 工银安心增利 工银瑞信基金 交通银行 国泰君安、中信建投等 3/18-3/22 A/B 华商大盘量化 华商基金 华夏银行 建设银行、华龙证券等 2/28-3/29 精选 银华日利货币 银华基金 建设银行 银河证券、中信证券等 3/18-3/29 广发中证500ETF 广发基金 工商银行 广发证券、国信证券等 3/18-3/29 富国宏观策略 富国基金 建设银行 工商银行、农业银行等 3/11-4/9 交银双轮动 交银施罗德 中信银行 农业银行、光大证券等 3/18-4/12 A/C 长城久利保本 长城基金 建设银行 招商银行、中信建投等 3/18-4/16 华富保本 华富基金 浦发银行 建设银行、华安证券等 3/18-4/19 ===================================================================================== 3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注 (亿元) 财政部 至多300 3/5年 凭证式国债 3/10-3/19 中国石油 200 5/10年 固息公司债 3/15-3/19 徽商银行 至多50 3/5年 固息金融债 3/19-3/21 财政部 220 10年 固息国债 3/21-3/25 今年第五期续发 国电集团 80 九个月 超短期融资券 周二 国开行 至多200 3/5/7/10年 浮息金融债 周四 今年6-9期债增发，定存基准 进出口行 196 五年 固息金融债 周四 国家电网 100 五年 中期票据 周四 农发行 250 10年 固息金融债 周五 二.资金投放因素 1.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上) ------------------------------------------------------------------------------------- 发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间 (亿元) 进出口行 固息金融债 200 16日（上周六） 财政部 贴现国债 150 周一 财政部 记账式附息国债 260 周一 注：一般情况下，路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五。 ===================================================================================== 2.本周新股资金解冻 ------------------------------------------------------------------------------------- 简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日 无 ===================================================================================== 3.公开市场央票及回购到期(单位均为亿元人民币) -------------------------------------- 央票到期 逆回购到期 正回购到期 合计 -- -- 400 400 =====================================================================================(完) (整理 曹巍浩; 审校 边竞/李宏薇)